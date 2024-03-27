Квалификация на Евро-2024 окончательно завершилась. Стали известны все участники чемпионата континента, который летом состоится в Германии.

26-го марта состоялись последние матчи плей-офф квалификации на Евро-2024. Еще три сборных пробились в финальную часть – это Грузия, Украина и Польша. Всего в чемпионате Европы примут участие 24 команды. В этом году турнир продлится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

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Поскольку организаторы провели жеребьевку группового этапа заранее, то уже известны не только все участники финальной части Евро-2024, но и окончательный состав квартетов.

Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария

Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия

Группа C: Англия, Дания, Словения, Сербия

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, Польша

Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия, Украина

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, Грузия.