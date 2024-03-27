Евро-2024: определились все участники финальной части – Украина официально получила соперников в группе
Квалификация на Евро-2024 окончательно завершилась. Стали известны все участники чемпионата континента, который летом состоится в Германии.
26-го марта состоялись последние матчи плей-офф квалификации на Евро-2024. Еще три сборных пробились в финальную часть – это Грузия, Украина и Польша. Всего в чемпионате Европы примут участие 24 команды. В этом году турнир продлится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.
Украина выцарапала путевку на Евро-2024, одержав волевую победу над Исландией
Поскольку организаторы провели жеребьевку группового этапа заранее, то уже известны не только все участники финальной части Евро-2024, но и окончательный состав квартетов.
Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария
Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия
Группа C: Англия, Дания, Словения, Сербия
Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, Польша
Группа E: Бельгия, Румыния, Словакия, Украина
Группа F: Португалия, Турция, Чехия, Грузия.