Товарищеские матчи

Германия – Нидерланды – 2:1

Голы: Миттельштадт, 11, Фюлькруг, 85 – Верман, 4

Словения – Португалия – 2:0

Гол: Черин, 72, Элсник, 80

Франция – Чили – 3:2

Голы: Фофана, 19, Коло Муани, 25, Жиру, 31 – Эспиноса, 6, Осорио, 82

Египет – Хорватия – 2:4

Голы: Рабия, 6, Абделмонем, 90+5 – Влашич, 21, Петкович, 51, Крамарич, 77, Майер, 86

Люксембург – Казахстан – 2:1

Голы: Родригес, 24, Синани, 45 – Садибеков, 2

Румыния – Колумбия – 2:3

Голы: Хаджи, 84, Тенасе, 90+4 – Кордоба, 6, Ариас, 36, Асприлья, 80

Хозяева Евро-2024 в марте провели два топ-матча. После уверенной победы над Францией немцам не было так просто с Нидерландами. Уже на четвертой минуте Депай раскрутил Та и отдал ассист на Вермана. Но очень быстро сравнял Миттельштадт, дебютный гол которого получился очень красивым. В концовке матча победу Германии принес Фюлкруг. Очень неоднозначный эпизод – система зафиксировала гол, но ни один повтор так и не показал, что мяч полностью пересек линию.

Украина выцарапала путевку на Евро-2024, одержав волевую победу над Исландией

Франция реабилитировалась за поражение, хотя начало матча против Чили было не самым лучшим. Алексис Санчес и Эспиноса легко разобрались с обороной европейцев. Однако затем включились Мбаппе, Коло Муани, Тео Эрнандес и Оливье Жиру.

Португалия впервые проиграла под руководством Роберто Мартинеса. Сенсацию сотворила Словения, за которую почти полчаса отыграл Беньямин Вербич. У пиренейцев не было Леау, которого отпустили раньше, зато Криштиану провел весь матч без замен.

Жерсон давно не играет за Динамо, хотя его контракт до сих пор принадлежит киевлянам. В то же время за сборную Родригес зажигает регулярно. Как вот сегодня – его гол и результативная передача обеспечила Люксембургу победу. У Хорватии таким героем стал Лука Модрич, чьи два ассиста принесли победу над Египтом. Румыния, которая будет соперником Украины в группе Евро-2024, в результативном матче проиграла Колумбии.