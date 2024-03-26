Азербайджан U-21 с треском проиграл Украине U-21 (0:3) в квалификации на Евро-2025. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Отбор на Евро-2025

Азербайджан U-21 – Украина U-21 – 0:3

Голы: Яцик, 25, Очеретько, 40, Рубчинский, 56

Украина идеально проходит квалификацию на молодежное Евро-2025. 100% побед – команда Унаи Мельгосы обыграла даже Англию со звездами АПЛ. Сегодня наши ребята встретились с аутсайдером группы Азербайджаном. Стартовый состав был полностью сформирован из игроков УПЛ.

Стартовый состав Украины: Нещерет (Динамо) – Крупский (Ворскла), Салюк (Черноморец), Батагов (Заря), Смоляков (Полесье) – Очеретько (СК Днепр-1), Яцик (Заря) – Волошин (Динамо), Рубчинский (СК Днепр-1), Брагару (Черноморец) – Краснопир (Оболонь)

Молодежка играла на чужом поле, но сразу установила контроль над мячом. Батагов разрезал линии соперника классными вертикальными передачами, Рубчинский комбинировал с партнерами, а Краснопир активно двигался по всему периметру атаки, ища ударные позиции.

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Смоляков должен был открывать счет со штрафного, однако удар левого защитника в "девятку" чудом потянул голкипер. Нещерет не отставал от азербайджанского визави. Голкипер Динамо дважды спас команду от голов Ахундзаде – сыграл на перехвате и выиграл выход один на один.

В середине тайма Украина все же вышла вперед: Очеретько подобрал мяч после углового и подключил Крупского, а прострел латераля замкнул Яцик. Перед перерывом "сине-желтые" удвоили преимущество, когда Очеретько воспользовался тонким пасом Брагару, убрал двух защитников и положил мяч в угол.

Украина доминировала, но простые ошибки открывали возможности перед Азербайджаном. Из-за неосмотрительности потери были регулярными. Если бы хозяева лучше распоряжались свободным пространством на контратаках, победа далась бы нам значительно тяжелее. Азербайджан не наказывал.

Азербайджанцы попытались включить прессинг – ничего не получилось, Украина легко разбивала его. Рубчинский довел дело до разгрома, открывшись под заброс Очеретько (у Олега сегодня полный комплект: гол, ассист и передасист). Соперники апеллировали к судье, что Валентин принял мяч рукой.

Goal: Valentyn Rubchynskyi | Azerbaijan U21 0-3 Ukraine U21pic.twitter.com/dQl7bQEbf6 — FootColic ️ (@FootColic) March 26, 2024

Хлань вышел на замену и пытался на дриблинге создавать моменты. Волошин после углового не попал в пустой угол ворот. Дальний удар Варфоломеева взял вратарь. Счет больше не менялся. Украина спокойно победила, набрала 18 очков и стала единоличным лидером группы F – отрыв от Англии составляет 3 балла.