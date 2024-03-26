Сергей Ребров провел серьезные перестановки

Матч с Боснией разочаровал как болельщиков, так и тренерский штаб. Было очевидно, что на Исландию надо что-то менять – и Сергей Ребров поменял, существенно обновив стартовый состав. Довбик уступил место Яремчуку, Малиновский занял позицию правого инсайда (ранее там играл Зинченко, который сел в запас), а Цыганков после двух дней тренировок появился в основе.

В тактическом плане в глаза бросались смещения Мудрика в полуфланг и центр при позиционных атаках. Фланг отдавали Миколенко. Также в глаза бросалось, что команда стала быстрее переводить мяч в свободное пространство на краях атаки, плюс начала навязывать интенсивный контрпрессинг. Этого не увидели у Зеницы.

Первый тайм – провал. Снова. Но начало было неплохим

Уже на 1-й минуте активность сборной Украины могли принести опасный момент. Миколенко открылся слева, принял пас от Матвиенко и запустил передачу по флангу. Мудрик продавил Палссона и выкатил передачу Яремчуку – Роман же находился метрах в восьми от ворот! Впрочем, нападающий не смог обработать мяч.

На 15-й же минуте Конопля выполнил катбек с правого фланга, а Миколенко принял мяч в штрафной площадке. Виталий бил в касание, однако сфера пролетела далеко от каркаса. К сожалению, эти моменты стали для "сине-желтых" единственными в стартовые 35 минут.

При этом Исландия на 14-й могла забить унизительный для Украины гол. 15-мильойнный Гаральдссон из Лилля переиграл на дриблинге сразу пятерых наших футболистов, после чего перевел мяч Торстейссону. Исландец же сместился с левого фланга и бахнул с дистанции в дальний угол – Лунин спас Украину!

После этого игра у подопечных Сергея Реброва расклеилась. Исландцы не спешили высоко прессинговать, перекрывая центральную часть поля компактным блоком – и на поле снова повеяло духом Боснии. Скорость упала, численных преимуществ на флангах не возникало, передач в глубину не было. Банальные попытки двигаться через фланг оперативно накрывались соперником.

Замены в атаке вообще ничем не помогали. Исландия при этом тоже ничего особенного не демонстрировала – островитяне заняли выжидательную позицию и много боролись. А потом забили гол... Это произошло на 30-й минуте, когда Гудмундссон развернулся вокруг Судакова, качнул Бражка на месте и бахнул метров с 25-ти. Точно под правую стойку...

Судаков вытащил Украину

Георгий, пожалуй, был самой заметной фигурой в желтой футболке. Большинство эпизодов, где был хотя бы намек на возможную остроту, проходил при участии лидера Шахтера – но впервые проявить себя по-взрослому Судаков смог на 37-й минуте. Центрхав подхватил мяч перед штрафной, дважды качнул защитников и пробил с правого края под ближнюю стойку. Вальдимарссон парировал!

Дальнейший угловой завершился замыканием Забарного, которое прилетело в руки голкипера. На 39-й же Судаков организовал гол. Наша "семерка" выполнила классный заброс за спины защитникам, а Цыганков принял его на правом краю штрафной и выполнил прострел – Яремчук замкнул ударом в пустые. Впрочем, счастье длилось недолго, ведь лайнсмен заметил небольшой офсайд.

В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе сборной Исландии. Счет шокировал. Сразу на ум приходили Уэльс, Франция, Греция и Словения – то есть, все наши провальные плей-офф, когда Украина оставалась в шаге от большого турнира.

Сергей Ребров решил обойтись без замен в раздевалке, но сборная добавила в активности после перерыва. Удалось заработать два угловых (один из них замыкал Забарный, выше ворот) и вылетали в хорошие контратаки. Особенно перспективно выглядел выпад на 53-й минуте, когда Судаков забросил мяч на ход Мудрику – Михаил убежал от соперника и прострелил на Яремчука, однако Роман поскользнулся).

Этот эпизод стал прологом к голу Украины на 54-й. Сначала Торстейссон пробежал по левому флангу, влетел на край штрафной и выкатил катбек – однако на пас никто из островитян не пошел. Судаков же подхватил мяч, посмотрел на поле – и забросил диагональ на правый фланг. Там Цыганков принял мяч, после чего качнул Тораринсона и пробил с левого края штрафной в дальний нижний. 1:1!

Нервные качели

К сожалению, быстро развить успех "сине-желтым" не удалось. Исландия поняла, что в игре на встречных курсах Украина просто реализует класс – а потому гости стали падать в блок. Долгое время он работал эффективно, поэтому Сергею Реброву пришлось провести замены. На 64-й минуте Зинченко вышел вместо Малиновского.

Этот ход мог принести успех практически сразу. Александр открылся между линиями и выполнил разрезной пас в штрафную, а Яремчук поставил корпус и пробил с правого края. Мяч попал во внешнюю сторону сетки! На 70-й же отличиться мог Судаков – Георгий нанес мощный удар со стандарта, однако Вальдимарссон перевел сферу над перекладиной!

Еще через две минуты Яремчук пытался замкнуть прострел Цыганкова на дальнюю, однако Роман и пробить не смог, и пенальти не нарисовал. После этого форварда заменили на Довбыка, но забивать на 74-й должен был не Артем – шанс получил Миколенко, который влетел на левый край штрафной под заброс Бражко. Дальнейший удар прошел во внешнюю сторону стики!

На этот миг казалось, что Украина более-менее контролировала ход встречи, но потом исландцы нас напугали. По-взрослому. Так, на 77-й минуте Торстейссон влетел на левый угол штрафной, качнул Коноплю и закрутил в дальнюю девятку – Лунин спас Украину!

Дальнейшая подача с углового завершилась ударом Гаральдссона с подбора, однако опорник пробил на трибуны. А вот на 78-й стало страшно – Забарный обрезался на своей половине, после чего Торстейссон выполнил передачу на Гудмундссона в штрафную. Форврад Дженоа качнул Матвиенко и бахнул метров с восьми, но попал в сетку с внешней стороны

МЫ НА ЕВРО!

К счастью, такой футбол не завершился дополнительным временем. На безумных нервах сборная Украины дотянула до 87-й минуты, а потом забила гол. Мудрик обыгрался с Судаковым перед штрафной и мощно бахнул в дальний угол. Без шансов для Вальдимарссона. 2:1!

Этот гол оказался решающим. Украина удержала свою победу. Украина на Евро-2024! Поздравляем.