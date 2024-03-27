Головні новини 26 березня: Україна пробилася на Євро-2024, важливі перемоги ще двох наших збірних
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 26 березня.
Євро-2024
Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією.
Грузія вперше в історії вийшла на топ-турнір, Польща у серії пенальті здолала Уельс і стала останнім учасником Євро-2024
Визначилися всі учасники фінальної частини чемпіонату Європи – Україна офіційно отримала суперників у групі.
Україна
Молодіжна збірна України розбила Азербайджан U-21 і наблизилася до Євро-2025 – тонкий Очеретько з повним комплектом.
Україна знищила Швейцарію і вийшла на Євро-2024 – форвард Динамо став найкращим бомбардиром усього відбору U-19.
Нива Т відреагувала на чутки про переїзд до Львова – офіційна заява клубу.
Світ
Товариські матчі: Беллінгем врятував Англію, Австрія розгромила Туреччину, Уругвай ефектно поступився чемпіону Африки, Німеччина здолала Нідерланди, перемога Франції, феєрія Жерсона, фіаско Роналду і суперника України.
Ендріку вистачило п'яти хвилин для гола на "Бернабеу" – Бразилія розіграла яскраву нічию з Іспанією з трьома пенальті.