Отбор Евро-2024 (U-19). Элит-раунд, 3 тур группа 7

Украина – Швейцария – 3:0

Голы: Синчук, 63, Пономаренко, 68, 78

После двух туров обе команды набрали по 6 очков, но Украина возглавляла таблицу благодаря лучшей разнице голов. Лишь победители групп выходят на Евро-2024, поэтому команду Михайленко устраивала и ничья, а сопернику надо было только побеждать. Замысел соперника с первых минут вполне понятен. Давить на оборону "сине-желтых", когда те комбинируют возле своей штрафной, и забрасывать вперед на быстрых и техничных крайков. Однако инициативу очень быстро перехватили наши ребята.

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Пономаренко ставит спину так, что от него отскакивают защитника. Выносят швейцарцы в панике, перехват в центре едва не становится голевым пасом. Пономаренко подбирает и стреляет без раздумий – блок. Тут же Маткевич, 10 номер, играющий левого вингера, добавляет головой – первый сейв голкипера на 5 минуте. Активны игроки Динамо. Ващенко из Александрии зарабатывает для Исайи Окафора первую желтую на 15 минуте. Украинцы замыкают швейцарцев на их трети поля

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Гаджиев дважды прикладывался, еще один выстрел от Маткевича. Тренеры наших соперников орут из-за боковой. "Дас ист фусбаль" напомнило легендарную классику "Это футбол, мы хорошо играль, но проиграль". Единственный удар Швейцарии случился на 18 минуте после очень сомнительного стандарта на боковой линии штрафной. Ващенко, показалось, не трогал Бенея, а тот просто красиво рисовал. Сам пострадавший и пробил – мимо нижнего ближнего угла.

Пономаренко тут же отвечает. Слишком острый угол был, да и соперник висел на плечах, но в штрафную Швейцарии заходим значительно чаще, чем оппоненты в нашу. Приятно, что не играем слепо на ничью. Правый вингер Металлиста, 17-летний Синчук, берет игру на себя, входит в чужую коробку, но его удар тащит вратарь, а ведь Кревсун и Маткевич хорошо открывались в центре, выпрашивая пас. Не могут швейцарцы центр поля перейти банально. Накрывают украинцы очень солидно. Впечатление, будто это соперника устраивает ничья.

Взяли паузу и украинцы, будто закончились идеи в атаке. Игра застряла в центре поля и море пасов между защитниками "сине-желтой" дружины. Михавко это первому надоело. Дальним пасом забросил вперед, заработали угловой, после подачи которого центрбек Динамо пробил с нескольких метров над воротами. Ну, а на финише тайма Михавко встретился с призраками своих дебютных матчей в УПЛ. Плохо ловил мяч на отскоке, Беней выскочил из-за спины и коварно пробил – голкипер СК Днепр-1 Крапивцов со второй попытки забрал мяч.

По ударам 8:3, по попаданиям в створ 2:1 – такими были цифры первого тайма. Наибольшие проблемы нам доставил 19-летний Беней – вингер основной команды Базеля. Вторая половина стартует тревожно. Центрбек дубля Фрайбурга Огбус пробивал в штрафной, заблокировали. Наш капитан Мельниченко получил болезненное повреждение после стыка в этом моменте. Беней снова врывался на острую ударную позицию. Швейцария неожиданно ожила и уже сама начала понемногу возить соперника.

Наши вовремя опомнились. На 60 минуте Маткевич мягко набросил, Синчук подобрал и закрутил в дальний угол – зрелищный сейв голкипера. А потом правый вингер, который набирается опыта взрослого футбола в украинской Первой лиге, подобрал мяч в 30 метрах от ворот, немного прошел и бахнул издалека. Не просто гол, а чистое наслаждение! Хотя поблагодарим за подарочек и 18-летнего защитника дубля Янг Бойз Матса Силера, который крайне скверно принял пас партнера, подарив нам шанс из ничего.

Ну а затем страж ворот молодежки Цюриха привез еще более комфортное преимущество. Вышел на 11-метровую отметку и выпустил снаряд на Пономаренко, который не простил за такое. После дубля в ворота Латвии очередной гол нападающего Динамо, который и с Северной Македонией отличился разочек – забивает в каждой игре решающего раунда отбора. Огорчало разве что количество желтых, но это были тактические фолы и продуманные действия. Огарков, Кревсун, Пономаренко и Ващенко заработали 4 "горчичника" за 9 минут, все по делу, рабочие моменты.

Лучший бомбардир элит-раунда снова оформил дубль на 78-й. Никто не забивал хотя бы столько же (5, а у ближайшего преследователя 3 гола), как Матвей Пономаренко. Сработала связка Динамо. Михавко подал штрафной с левого фланга в центре поле, "Мотя" перебросил и защитника, и голкипера. Швейцарские костоломы лупят по ногам нашего №9. Пономаренко страдает на газоне, хромает, но поднимается и уходит с поля на своих ногах.

Серия замен в конце встречи, однако Кристиан Шевченко на этот раз так и остался на банке. По ударам примерно рядом (13:9), а по попаданиям в створ соперник далеко позади (7:2). Результат закономерен, Украина доминировала более часа времени, хотя просадка на 15-20 минут могла дорого стоить. Сборная Украины U-19 повторила судьбу команды U-17 и сыграет летом на Евро-2024.

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