Товарищеские матчи

Англия – Бельгия – 2:2

Голы: Тоуни, 17 (с пенальти), Беллингем, 90+5 – Тилеманс, 11, 36

Австрия – Турция – 6:1

Голы: Шлагер, 2, Грегорич, 44, 48, 59 (с пенальти), Баумгартнер, 78 (с пенальти), Энтруп, 90+4 – Чалханоглу, 25 (с пенальти)

Кот-д'Ивуар – Уругвай – 2:1

Голы: Оливера, 9 (автогол), Дуэ, 84 – Виньяс, 77

Сборная Бельгии была близка к тому, чтобы шокировать Англию на "Уэмбли" – полузащитник Астон Виллы Юри Тилеманс дважды в течение первого тайма расписался в воротах Джордона Пикфорда. Причём во втором случае Ромелу Лукаку выполнил на него ассист в стиле Кевина де Брюйне. Однако увезти из Лондона победу бельгийцам не удалось – на 90+5-й минуте Джуд Беллингем сравнял счёт, воспользовавшись слишком большим свободным пространством в чужой штрафной площади.

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Турция потерпела второе поражение под руководством Винченцо Монтеллы. Несколько дней назад команда уступила Венгрии со счётом 0:1, теперь же "Лунные звёзды" были разгромлены Австрией со счётом 1:6. При этом команда Ральфа Рангника добыла столь убедительную победу без травмированных Алабы и Арнаутовича, а также заболевшего гриппом Забитцера. Героем этой встречи стал форвард Фрайбурга Михаэль Грегорич – он оформил хет-трик. Игра запомнилась тем, что главный арбитр встречи Даниэле Киффи назначил сразу три пенальти: два в пользу хозяев и один – в пользу гостей.

Чемпион Африки Кот-д'Ивуар одолел Уругвай благодаря голу игрока, который появился на поле за минуту до голевого удара. 21-летний защитник Ренна Гела Дуэ вышел на замену на 83-й минуте, а уже спустя минуту расписался в воротах команды Марсело Бьелсы.

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