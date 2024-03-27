Товарищеский матч

Испания – Бразилия – 3:3

Голы: Родри, 12 (с пенальти), 87 (с пенальти), Ольмо, 36 – Родриго, 40, Эндрик, 50, Пакета, 90+7 (с пенальти)

После выездной победы над Англией сборная Бразилии снова сыграла не самым сильным составом. Испания была близка к тому, чтобы наказать её за это – к 36-й минуте "Фурия роха" вела со счётом 2:0 благодаря голам полузащитника Манчестер Сити Родри и вингеру РБ Лейпциг Дани Ольмо. Однако ещё к перерыву форвард Реала Родриго один мяч отквитал.

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Во втором тайме автор победного гола на "Уэмбли" Эндрик сравнял счёт – чтобы отличиться на "Сантьяго Бернабеу" ему хватило и пяти минут. Тем самым в течение четырёх дней 17-летний талант Палмейраса сумел забить на двух легендарных стадионах.

Развязка этого шикарного матча случилась на последних минутах – на 85-й минуте Беральдо снёс Карвахаля в собственной штрафной, и португальский арбитр Антониу Нобре во второй раз указал на 11-метровую отметку. Однако после второго гола Родри уже сам Карвахаль нарушил правила в своей штрафной. Лукас Пакета уверенно реализовал приговор на 90+7-й минуте – "Фурия роха" не сумела обыграть полуосновной состав "селесао".

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