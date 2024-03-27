Уэльс и Польша сыграли 26 марта финальный поединок плей-офф Пути А за выход на чемпионат Европы-2024. Счет и обзор матча Уэльс – Польша читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, отбор. Финал плей-офф

Уэльс – Польша – 0:0 (по пен. 4:5)

Пока внимание всех украинских болельщиков было приковано к матчу во Вроцлаве, где Украина противостояла Исландии, в Кардиффе судьбу еще одной путевки на чемпионат Европы-2024 решали сборные Польши и Уэльса. В полуфинале плей-офф валлийцы дома разгромили Финляндию (4:1), а поляки в родных стенах не заметили Эстонию (5:1).

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Первый тайм получился очень осторожным. Если Украина до перерыва пропустила от Исландии, то в Кардиффе не было не только голов, но и даже ударов в створ. Мало остроты и логичные нули. Разве что на последних секундах тайма Бен Дэвис головой переправил мяч в сетку, но радость валлийцев прервал лайнсмен – офсайд.

На старте второй половины Щенсны спас Польшу, потащив мяч после удара Мура. Суперсейв кипера Ювентуса позволил "Кадре" не пропустить. Второй тайм голов тоже не принес – игра перешла в экстра-тайм. На 120+1 минуте Уэльс остался в меньшинстве – Мефам получил вторую желтую.

0:0 – все решила серия пенальти. Поляки забили все 5 ударов, а у хозяев промахнулся Дэниел Джеймс, который бил последним. Щенсны парировал мяч и принес Польше путевку на чемпионат Европы.

На Евро-2024 Польша будет играть в группе D, куда также попали Франция, Австрия и Нидерланды.

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