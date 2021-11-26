Главные новости 25 ноября: Заря вылетела из еврокубков, Ярмоленко принес победу Вест Хэму
"Футбол 24" презентует дайджест презентует дайджест главных новостей за четверг, 25 ноября.
Андрей Ярмоленко
Ярмоленко обеспечил Вест Хэму первое место в группе Лиги Европы. Украинец забил крутой гол, заработал пенальти и создал 2 супермомента.
Ярмоленко получил за яркий перфоманс одну из лучших оценок от статистического портала.
Еврокубки
Рома разгромила Зарю и оставила Украину без евровесны.
Лига Европы:Лестер эффектно опустил Спартак, игрок сборной Украины неожиданно травмировался, дубль 18-летнего палача украинцев.
Лига Европы: Локомотив проиграл Лацио и остался на дне, Галатасарай выбил Марсель, этнический украинец отличился голом
Лига конференций: Тоттенхэм сенсационно опозорился, гол с центра поля отсрочил триумф Гента.
Украина и мир
Динамо не получит долг за трансфер Дерлиса Гонсалеса.
Манчестер Юнайтед договорился с Ральфом Рангником – придется договариваться с российским клубом.
ПСЖ провел первые переговоры с Зиданом – назначения придется подождать.