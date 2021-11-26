Динамо и Шахтер на этой неделе потеряли шансы на евровесну, поэтому Заря осталась последней надеждой украинского футбола. Правда, ситуация у луганцев была тяжелой: за два тура до завершения группового этапа Лиги конференций подопечные Виктора Скрипника держались на третьей позиции, отставая от Ромы на одно очко, а от Буде-Глимта – на два. При этом в 5 туре норвежцы принимали безнадежного аутсайдера, а вот нашей команде пришлось ехать в Рим.

Рома – Заря – 4:0 – видео голов и обзор матча Лиги конференций

Жозе Моуринью не собирался играть с "черно-белыми" в поддавки, ведь в предыдущих двух турах его коллектив глотнул 8 голов от Буде-Глимта. Кроме того, "волки" могли решить все вопросы по выходу в плей-офф прямо здесь и сейчас. Коуч "джалоросси" выпустил практически всех доступных лидеров – только Пеллегрини, Ибаньес и Шомуродов остались на банке. Виктор Скрипник, в свою очередь, выставил в атаку иранцев, Громова и Кабаева, но придержал в запасе Гладкого и Хомченовского.

Рома начала с места в карьер, чуть не открыв счет на 1-й минуте в результате прорыва Мхитаряна (он отобрал мяч у Цвека) и разрезной передачи на Дзаньоло. К счастью, Николо при выходе один на один пробил мимо дальней штанги, а лайнсмен заметил офсайд. На 3-й Абрахам принял заброс Дзаньоло за спины центрбекам и нанес удар с линии вратарской (Тамми не смог нормально поразить мяч). Впрочем, луганчане не испугались, сразу начав огрызаться контратаками и создав момент на 7-й минуте – это Цвек мощно выстрелил из-за пределов штрафной в дальний угол. Патрисиу парировал!

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Вообще, в течение первого тайма Заря не отсиживалась у собственных ворот, работая достаточно агрессивно. Такой футбол вылился в еще один острый эпизод – Жунинью на 13-й минуте влетел на левый край штрафной и пробил в ближний угол, заставив Патрисиу вступать в игру. К сожалению, этот момент стал последним для подопечных Виктора Скрипника в первом тайме.

Рома регулярно пользовалась открытым стилем гостей. "Волки" убегали в размашистые быстрые атаки из-за дыр в центральной зоне луганцев, что вылилось в гол на 15-й минуте: Эль-Шаарави прорвался левым флангом и "шведой" вырезал передачу на дальнюю штангу, а Дзаньоло замкнул в касание – 1:0 ! Еще через три минуты Николо мог прибавить к голу ассист, убегая с Абрахамом в контратаку 2-в-1, однако нападающий передержал мяч, запоров эпизод.

После этого команды разменялись рядом атак на скорости. Одну из них Цвек даже завершил ударом в створ (без проблем для Патрисиу), но Рома была гораздо острее. С каждой минутой xG хозяев рос: так, на 27-й Верету мощно выстрелил метров с 22-х в дальний угол (Мацапура парировал), на 32-й лишь блок Имерекова спас от гола Дзаньоло, а на 33-й "волки" таки забили второй гол – это Дзаньоло расстрелял ворота с правого края штрафной после того, как Верету стянул на себя трех защитников и вырезал точный пас. 2:0!

"Джалоросси" пытались закрыть игру еще до перерыва. На 38-й минуте этого едва не добился Карлес Перес, пробивший с правого фланга в противоход Мацапуре (голкипер спас Зорю), а на 40-й Кабаев сбил Переса в собственной штрафной. Пенальти! Верету подошел к "отметке" и выстрелил в правый нижний угол – и не забил! Мацапура парировал.

На перерыв команды отправились при счете 2:0 в пользу хозяев. У луганцев еще оставались шансы на камбек, так что Виктор Скрипник решился провести в раздевалке двойную замену. Вместо Шахаба вышел Гладкий, а Назарина заменил Громова. Впрочем, все эти перестановки не имели никакого смысла, ведь всего через 30 секунд после начала второго тайма Рома забила третий гол – это неутомимый Дзаньоло эффектно переиграл Имерекова на фланге и влетел в штрафную, выкатив пас под удар Абрахаму в пустые ворота. 3:0.

Этот эпизод нокаутировал Зорю. "Волки" получили полную свободу и принялись рвать луганчан на куски, создавая момент за моментом. Так, уже через минуту после гола Абрахам мог оформить дубль, выстрелив с левого края штрафной мимо дальней штанги, а на 52-й он же завершил классную комбинацию ударом метров с шести. Рядом с каркасом! На 53-й забивать должен был Дзаньоло, который замкнул навес с левого фланга головой (мимо дальней девятки), а на 55-й Мацапура парировал мощный выстрел Эль-Шаарави с близкого расстояния.

После этого Рома несколько сбавила обороты, перестав обострять. Жозе Моуринью сразу же отреагировал, выпустив на 70-й минуте Залевски, Ибаньеса и Шомуродова. Еще через пять минут "волки" забили четвертый гол в результате заблокированного удара Мхитаряна и отскока на Абрахама – Тамми метров с 11-ти пробил бисиклетой. На 90-й Шомуродов мог и пятый вбить, однако Мацапура не сдавался, спас луган от маниты". К сожалению, от разгромного поражения со счётом 0:4 он не спас.

Таким образом Рома набрала 10 очков, оставшись на второй позиции в группе и оторвавшись от Зари на четыре зачетных балла. Буде-Глимт свой матч выиграл, оторвавшись на пять пунктов – это значит конец борьбы за плей-офф в группе С. Итальянцы и норвежцы идут дальше, а для луганцев последний тур в Лиге конференций превращается в формальность.

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