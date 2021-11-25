Украинец отличился голом в матче 5-го тура Лиги Европы против Рапида.

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На 40-й минуте Влашич прошел по левому флангу и подал на дальнюю стойку. Ярмоленко поднялся в прыжке и головой пробил в девятку – такому голу позавидует даже Криштиану Роналду! Вскоре Андрей заработал пенальти, реализованый Ноблом.

Для Ярмоленко это первый гол в текущем сезоне. Последний точный удар на клубном уровне был 23 января – против Донкастера в Кубке Англии.

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Видео гола Ярмоленко (на YouTube)