Ярмоленко не смог сыграть против Генка, но на большинство кубковых матчей 32-летний украинец выходил в стартовом составе. Нынешний поединок – не исключение. Где смотреть матч Рапид – Вест Хэм онлайн? Игру показывает MEGOGO Футбол Третий. Матч, как и онлайн-трансляция Рапид – Вест Хэм на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Отмечаем, что экс-динамовца рисовали в центре нападения, хотя он также способен меняться позициями с правым вингером Боуэном. Соперником ставл венский клуб, не пустивший Зарю в групповой этап Лиги Европы. В первом круге Ярмоленко помог ВХЮ обыграть Рапид дома. "Молоты" забронировали себе путевку в плей-офф турнира, но все еще борются за первое место. Для этого лондонцам нужно было либо побеждать, либо завершать ничьей при условии, что загребское Динамо не победит Генк.

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В УЕФА традиционно хлопоты с рисованием схемы, на которой изображены украинские футболисты. Ярмоленко вроде бы должен был выйти в центре нападения, но на самом деле даже перед стартовым свистком Андрей оттянулся вправо. На один из первых прострелов с фланга в штрафную украинец врывался по центру, однако гораздо больше действует ближе к привычной позиции правого вингера. Ярмола на пару с Соучеком разыграл скорую атаку с переводом налево. Масуаку классно прострелил, Боуэн в падении замыкал – снаряд эффектно прокатился рядом с дальней штангой, в последний момент отказавшись залетать в сетку.

Хорошее движение украинского вингера: активные открывания, продуктивная работа на своей половине и в центре поля. Однако после 10 минут начались проблемы. Две потери в неплохих эпизодах, где можно было прорывать правый фланг – начал украинец проигрывать довольно простую борьбу, которую обычно выигрывает в сборной. Последовали жесткие стыки на фланге Ярмолы, где разворачиваются основные баталии. Около 80% владения от Вест Хэма. Это не лучший сценарий для команды Мойес, которая предпочитает пространство контратак.

Именно на ключевом краю Рапид выдал лучший момент игры за первые 20 минут. Левый защитник Норманн прошел вперед беспрепятственно, Ярмоленко не успевал подчистить, Фунтас тоже в одиночестве пробивал – выше. А вот и ответ украинца. Отдал на Масуаку, открылся и пробил в касание. Крик отчаяния Андрея над пустым венским стадионом – круглый пролетел над воротами. С проигранной украинцем борьбы началась быстрая атака Рапида. Первый удар в створ ворот – без особых проблем для Ареола.

Массированная атака с фланга на фланг в исполнении Вест Хэм Юнайтед. Сначала Ярмоленко не замкнул прострел с правого края, а затем перевисел соперника после подачи Влашича уже слева и красиво перебросил голкипера ударом со второго этажа. Первый гол лидера сборной Украины в составе "молотов" за 10 месяцев! А в компенсированное время Андрей еще и пенальти заработал на себе. Жаль, что не дали пробить. Но на поле штатный пенальтист Нобл, который уверенно и удваивает счет. Ну, по крайней мере, своего рода ассист у украинца!

Andriy Yarmolenko has scored four goals for West Ham since the start of the 2020/21 season:



️ vs. Hull City

️ vs. Hull City

️ vs. Doncaster

️ vs. Rapid Vienna



They’ve all come in cup competitions. #UEL pic.twitter.com/7s1letoJqC — Squawka Football (@Squawka) November 25, 2021

Боуэн в одной атаке загубил 2 супермомента. Сначала после паса Лансини проиграл дуэль голкиперу, а затем обвел всю команду и снова не забил уже из пределов вратарской. Ярмоленко блестяще играет на перехвате. Андрей подбирает под рабочую левую ногу, но не пробивает, а создает божественный момент для Соучека. И снова прямолинейный удар в кипера. На добивании Боуэн с нескольких метров не забивает практически в пустые ворота – нашел Джаррод защитника. Как?!

Отметим, что Ярмола забил всего 7 гол в карьере со второго этажа. В последний раз это случалось еще за Боруссию Дортмунд в кубковом матче против Баварии! Недаром Андрей говорил после матча против сборной Франции, что до сорока, быть может, с правой начнет забивать и головой. Сказал – сделал. За два сезона он 4 раза отмечался за Вест Хэм. Что интересно, исключительно в кубковых турнирах. Тройная замена от Мойеса на 65 минуте. В линии атаки остаются только Влашич и Ярмоленко, авторы результативных действий.

Экс-динамовец, в конце концов, остался единственным среди атакующих игроков, получившим вознаграждение от Мойеса – все 90 минут игровой практики. Украинец взял паузу, а в конце встречи еще и пяткой вывел Форналса во вратарскую. Еще один украденный партнером ассист Андрея, который и так становится игроком матча без вариантов. Вест Хэм уничтожил Рапид по игре: 7:0 по стопроцентным моментам, 3,86:0,54 по ожидаемым голам. Результативные действия Ярмолы досрочно обеспечили первое место лондонцам, набравшим 13 очков за 5 туров. Рапид упустил шансы на плей-офф ЛЕ, но еще может сразиться с Генком за 3 строчку и путевку в Лигу конференций. Для этого в очном поединке на выезде нужно побеждать бельгийцев.