Битва между грандами украинского футбола, Шахтером и Динамо, которая может определить чемпиона, вызвала большой ажиотаж среди болельщиков.

Матч между Шахтером и Динамо состоится 11 апреля на Арене Львов. Результат Классического может досрочно короновать Шахтер или сохранить интригу до конца первенства.

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Впрочем, увидеть игру сможет ограниченное количество болельщиков из-за мер безопасности, связанных с войной в Украине. Это, правда, совсем не уменьшило ажиотаж. Как сообщает Tribuna, билеты на игру были раскуплены за 4 минуты.

Из-за этого Шахтер объявил благотворительный аукцион, на котором будут разыграны: билеты на матч Шахтер – Динамо (категории Standard и VIP); футболка любого игрока Шахтера с его автографом с матча; мяч с игры Шахтер – Динамо с автографами игроков Шахтера.

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