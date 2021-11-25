ПСЖ провел первые переговоры с Зиданом – назначения придется подождать
Парижский клуб продолжает работать над приглашением Зинедина Зидана, который должен заменить на тренерском мостике Маурисио Почеттино.
49-летний специалист пообщался со спортивным директором Леонардо и генеральным менеджером Жаном-Клодом Бланом по поводу возможности возглавить ПСЖ, сообщает Marca со ссылкой на Le Parisien.
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Встреча, которая была составной недельных переговоров, состоялась в одной из самых роскошных гостиниц Парижа. Зидан дал понять, что не хочет сейчас прерывать свой творческий отпуск, а потому будет готов возглавить ПСЖ только летом.
Разговоры о потенциальном приходе Зинедина в столичный гранд обострились на фоне вероятного ухода Маурисио Почеттино в Манчестер Юнайтед. "Дьяволы" видят в аргентинце преемника Уле Гуннара Сульшера.
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