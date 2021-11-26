Лестер разбил Легию в 5 туре Лиги Европы и поставил московский Спартак в неловкое положение, лидеры групп из топ-чемпионатам, Айнтрахт и Лион, сыграли тяжелые матчи против аутсайдеров своих квартетов.

Лига Европы 2021/22, 5 тур

Группа A

Брондбю – Лион – 1:3

Голы: Уре, 51 – Шерки, 57, 66, Слимани, 76

Группа C

Лестер – Легия – 3:1

Голы: Дака, 11, Мэддисон, 21, Ндиди, 33 – Младенович, 26

Нереализованный пенальти: Эмрели, 26

Группа D

Айнтрахт – Антверпен – 2:2

Голы: Камада, 13, Пасьенсия, 90+4 – Наингголан, 33, Самата, 88

Шерки, недавно уничтожавший молодежную сборную Украины голом и ассистом, оформил дубль на поле последней команды группы A. Брондбю отрыл счет после перерыва, но 2 классных прохода 18-летнего французского вингера быстро похоронили последние надежды датчан. Лион выиграл 5 подряд матч ЛЕ, сохраняя впечатляющую среднюю результативность в 3 гола за игру. Вторым здесь финиширует шотландский Рейнджерс. Брондбю выцарапает у чешской Спарты 3 место и путевку в Лигу конференций, если победит в Праге.

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Лестер с последней строчки вырвался на вершину группы C. Хавбек сборной Украины Игорь Харатин, который помог победить англичан в Польше, неожиданно не попал даже в заявку. В последний момент экс-игрок Зори и Ференцвароша получил повреждение. Команда Брендана Роджерса еще в стартовые 30 с лишним минут смела чемпиона Польши. Джеймс Мэддисон, Харви Барнс и Патсон Дака даже при отсутствии Джейми Варди разорвали гостей. У Лестера теперь 8 очков. За 2-3 места в первую очередь сражаются Спартак и Наполи, у которых по 7 баллов. Впрочем, Легия тоже сохраняет шансы. Команда Харатина набрала 6 пунктов и в случае домашней победы над россиянами пройдет дальше.

Айнтрахт вырвал драматическую ничью в битве с последним в таблице Антверпеном и сохраняет шансы на победу в квартете D. В составе бельгийцев забил знаменитый Раджа Наингголан, но подняться со дна таблицы уже не удастся. Немцы возглавляют свою группу. Греческий Олимпиакос гарантировал себе минимум 2 место, между лидерами 2 очка отрыва. Фенербахче точно будет третьим.