"У нас нет денег. Не заплачено, не потому, что мы хотим этого – нужно выложить много денег, непростая ситуация. Платить не будем, потому что ничем. Нужно работать, чтобы было", – приводит слова Балотты. D10.

"Я всегда был против этого трансфера", – президент Олимпии сожалеет о подписании форварда Динамо

Напомним, что CAS поставил точку в скандальном деле по долгу парагвайцев перед Динамо. Гранд задолжал чемпиону Украины 5 млн долларов. В 2020 году парагвайцы договорились о выкупе 50% прав на Дерлиса и должны были выплатить всю сумму четырьмя траншами, но так этого и не сделали.

К слову, общие долги Олимпии составляют более 50 млн долларов. Скорее всего, скоро "торочковатые" получат трансферный бан.

Ярмоленко обеспечил Вест Хэму 1 место – забил крутой гол в матче ЛЕ, заработал пенальти и создал 2 супермомента