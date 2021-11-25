Динамо не получит долг за трансфер Дерлиса Гонсалеса
Член совета директоров парагвайской Олимпии Педро Балотта сообщил, что клуб не имеет возможности выплатить долг за трансфер вингера Дерлиса Гонсалеса.
"У нас нет денег. Не заплачено, не потому, что мы хотим этого – нужно выложить много денег, непростая ситуация. Платить не будем, потому что ничем. Нужно работать, чтобы было", – приводит слова Балотты. D10.
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Напомним, что CAS поставил точку в скандальном деле по долгу парагвайцев перед Динамо. Гранд задолжал чемпиону Украины 5 млн долларов. В 2020 году парагвайцы договорились о выкупе 50% прав на Дерлиса и должны были выплатить всю сумму четырьмя траншами, но так этого и не сделали.
К слову, общие долги Олимпии составляют более 50 млн долларов. Скорее всего, скоро "торочковатые" получат трансферный бан.
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