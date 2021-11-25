Руководство "красных дьяволов" согласовало контракт на 6 месяцев с Ральфом Рангником, утверждает The Athletic.

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Ради этой работы немецкий специалист готов покинуть пост руководителя по спорту и развитию Локомотива. В Манчестере Юнайтед уверены, что с московским клубом удастся договориться без особых проблем, и Рангник сможет вывести команду уже на матч против Челси (28 ноября). 63-летний немец отработает тренером до конца текущего сезона, а затем получит на Олд Траффорд роль консультанта еще на 2 года.

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Напомним, Уле Гуннара Сульшера уволили после позорного разгрома от Уотфорда (1:4). Сейчас МЮ находится на восьмой строчке АПЛ, а обязанности временного тренера исполняет Майкл Каррик. Под его руководством "красные дьяволы" обыграли Вильярреал (2:0) и гарантировали себе выход в плей-офф ЛЧ.

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