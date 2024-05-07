Шериф на официальном сайте сообщил о назначении 47-летнего украинского специалиста на должность главного тренера.

Экс-тренер Александрии может возглавить многолетнего чемпиона из Европы

Подробности контракта с Юрием Гурой тираспольский клуб не разгласил. Наставник всю свою тренерскую карьеру провел в Александрии, которую покинул в декабре 2022 года и с тех пор находился в вынужденном отпуске.

В украинском клубе Юрий Гура проработал 11 лет, где был главным тренером в низших лигах, а также тренировал молодежные команды. В мае 2021-го специалист возглавил основу Александрии. Под его руководством команда сыграла 33 матча.

Напомним, что Шериф сейчас находится на второй строчке чемпионской группы Суперлиги с 15 баллами. От Петрокуба тираспольцы отстают на пять очков.

Шериф – первый и единственный молдавский клуб, выходивший в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы

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