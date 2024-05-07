Нападающий бразильского клуба еще не достиг совершеннолетия, а уже привлек к себе внимание нескольких европейских грандов.

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Как сообщает The Athletic, Челси начал переговоры по Эстевау Виллиану, которого прозвали "Мессинью" из Палмейраса. Скауты лондонцев несколько раз посещали матчи 17-летнего вингера. Палмейрас готов выслушать предложения от 30 миллионов евро без учета бонусов. Челси надеется, что смогут заключить сделку и бразилец присоединится к клубу как только ему исполнится 18 лет.

В свою очередь AS информирует, что Реал также нацелился на Эстевау. Мадридцы знают, что у вингера в контракте есть клаусула, которая составляет 45 миллионов евро, а общие расходы на трансфер могут достичь 55 млн. "Сливочные" уже оформили приезд Эндрика с Палмейрас, поэтому будут действовать похожими методами, предложив большие бонусы.

Эстевау дебютировал за бразильский клуб в прошлом сезоне. В общем вингер сыграл за Палмейрас в 14 матчах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Эстевау вызывается также в сборную Бразилии U-17.

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