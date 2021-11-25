Феерия Ярмоленко в видеообзоре матча Рапид – Вест Хэм – 0:2
22:40 - Читати українською
Вест Хэм разобрался с Рапидом в матче 5-го тура Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка.
завершено
Андрей Ярмоленко 40’
Марк Нобл 45+2’
40’ Андрей Ярмоленко
45+2’ Марк Нобл
Андрей Ярмоленко стал настоящим героем первого тайма. Сначала украинец головой замкнул подачу Влашича, а затем заработал пенальти для Нобла. Капитан Вест Хэма не промахнулся.
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Лондонцы должны были громить соперника, но упустили кучу моментов. Следует отметить и голкипера Пауля Гартлера, который несколькими эффектными сейвами сохранил для Рапида счет 0:2.
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