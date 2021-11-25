Вест Хэм разобрался с Рапидом в матче 5-го тура Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Андрей Ярмоленко стал настоящим героем первого тайма. Сначала украинец головой замкнул подачу Влашича, а затем заработал пенальти для Нобла. Капитан Вест Хэма не промахнулся.

Ярмоленко забил в стиле Роналду – украинец почти год не отмечался на клубном уровне

Лондонцы должны были громить соперника, но упустили кучу моментов. Следует отметить и голкипера Пауля Гартлера, который несколькими эффектными сейвами сохранил для Рапида счет 0:2.