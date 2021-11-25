Состоялись поединки 5-го тура Лиги Европы в группах Е и F. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, 5-й тур

Группа Е

Галатасарай – Марсель – 4:2

Голы: Чикалдау, 12, Чалета-Цар, 30 (аг), Фегули, 65, Бабель, 84 – Милик, 69, 86

Нереализованный пенальти: Милик, 69 (М)

Локомотив М – Лацио – 0:3

Голы: Иммобиле, 56, 63 (оба – пен.), Педро, 87

Группа F

Црвена Звезда – Лудогорец – 1:0

Гол: Иванич, 57

Митьюлланд – Брага – 3:2

Голы: Святченко, 2, Исаксен, 48, Эвандер, 90+3 (пен.) – Орта, 42, Галену, 85

Галатасарай и Марсель встречались в одной из самых громких пар дня. Для дальнейшей борьбы за плей-офф французам требовалась победа, но они откровенно провалили игру. Героем первого тайма стал румын Александру Чикалдау, забивший сам и спровоцировавший автогол Чалеты-Цара. После перерыва команды обменялись двумя точными ударами (Милик добил свой же пенальти), но на результат это не повлияло – победа Галатасарая.

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В параллельной встрече Лацио на классе одолел Локомотив. Москвичи достойно сражались один тайм, но потом начали неосторожно играть в собственной штрафной. Иммобиле реализовал оба пенальти, не оставляя шансов 17-летнему Худякову. Добивал россиян опытный Педро. Галатасарай и Лацио уже гарантировали себе плей-офф ЛЕ, а Марсель (4 очка) и Локо (2) в последнем туре выяснят, кто спустится в Лигу конференций.

В группе F интриги больше. Црвена Звезда вырвалась в лидеры благодаря победе над Лудогорцем. Игорь Пластун провел за болгар весь матч, но ничем помочь не смог – его команда осталась на дне и больше не имеет шансов на еврокубковую весну.

Первую строчку отдала Брага, которая на выезде не справилась с Митьюлландом. Уже на 2-й минуте датчанам удался хороший розыгрыш аута, и этнический украинец Эрик Святченко затолкал мяч в ворота. Гости отыгрались перед отдыхом, однако Митьюлланд повторил фокус с голом в начале тайма. Казалось, что Галену на 85-й минуте спас ничью, которая выводила бы Брагу в плей-офф. Рефери был против и назначил пенальти, четко реализованный Эвандером. Местные фанаты просто ошалели – Митьюлланд набрал 8 очков и имеет хороший шанс остаться в ЛЕ. В последнем туре датчане поедут в гости к безнадежному Лудогорцу, а Брага (9 очков) и Црвена Звезда (10 очков) попытаются сохранить второе вакантное место.

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