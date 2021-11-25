Лига конференций: сенсационное поражение лишило Тоттенхэм шансов на первое место, разочарование Качарабы и его Славии
Состоялись очередные матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Читайте обзор на "Футбол 24".
Лига конференций, 5-й тур
Группа А
Маккаби Т-А – ЛАСК – начало в 22:00
ХИК – Алашкерт – 1:0
Гол: Танака, 48
Группа В
Анортосис – Гент – начало в 22:00
Флора – Партизан – 1:0
Гол: Миллер, 44
Группа С
Будё-Глимт – ЦСКА С – начало в 22:00
Рома – Заря – начало в 22:00
Группа D
Яблонец – АЗ Алкмар – начало в 22:00
Раннерс – ЧФР Клуж – начало в 22:00
Группа Е
Славия – Фейеноорд – 2:2
Голы: Олайинка, 12, Кухта, 66 – Дессерс, 31, 90+3
Маккаби Х – Унион – 0:1
Гол: Рейерсон, 66
Фейеноорд еще после прошлого тура гарантировал себе выход в плей-офф, а теперь – еще и первое место в группе. Славия нашего Тараса Качарабы упустила победу на последних минутах и теперь разыграет второе место с Унионом.
Группа F
Лінкольн – Копенгаген – 0:4
Голы: Йоханнессон, 5, Лерагер, 7, Бовинг, 63, Хойлунд, 73
Слован – ПАОК – 0:0
Копенгаген уже не потеряет первое место в группе. За вторую путевку в плей-офф поспорят Слован и ПАОК
Группа G
Ренн – Витесс – 3:3
Голы: Лаборде, 9, 39, 69 – Хейсман, 43, Бёйтинк, 75, Опенда, 90
Мура – Тоттенхем – 2:1
Голы: Хорват, 11, 90+5 – Кейн, 72
Ренн выиграл группу и в последнем туре поедет в гости к Тоттенхэму без мотивации. Команде Антонио Конте еще предстоит защитить свое право сыграть в плей-офф. Помешать "шпорам" может Витесс.
Группа Н
Кайрат – Базель – 2:3
Голы: Лав, 23, Агнесян, 53 – Артур, 45 (п), Жергова, 69, Касами, 73
Карабах – Омония – 2:2
Голы: Псалтис, 49 (авт), Андраде, 88 – Дюриш, 43, Гомес, 90
Здесь все просто – Базель и Карабах в очном матче 6-го тура определят, кто в плей-офф будет стартовать с 1/8 финала, а кто – с 1/16.