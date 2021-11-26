Головні новини 25 листопада: Зоря вилетіла з єврокубків, Ярмоленко приніс перемогу Вест Хему
"Футбол 24" презентує дайджест презентує дайджест головних новин за четвер, 25 листопада.
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко забезпечив Вест Хему перше місце в групі Ліги Європи. Українець забив крутий гол, заробив пенальті та створив 2 супермоменти.
За яскравий перфоманс Ярмоленко отримав одну із найкращих оцінок від статистичного порталу.
Єврокубки
Рома розтрощила Зорю й залишила Україну без євровесни.
Ліга Європи: Лестер ефектно опустив Спартак, гравець збірної України несподівано травмувався, дубль 18-річного ката українців.
Ліга Європи: Локомотив програв Лаціо і залишився на дні, Галатасарай вибив Марсель, етнічний українець відзначився голом
Ліга конференцій: Тоттенхем сенсаційно зганьбився, гол з центру поля відтермінував тріумф Гента.
Україна та світ
Динамо не отримає борг за трансфер Дерліса Гонсалеса.
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ПСЖ провів перші перемовини з Зіданом – на призначення доведеться зачекати.