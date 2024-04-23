После проигранной Реалу дуэли (2:3) каталонская Барселона пригрозила, что будет требовать переигровки матча на Сантьяго Бернабеу в рамках 32-го тура Ла Лиги. Президента каталонцев Жоана Лапорту возмутило решение бригады арбитров не засчитывать гол после удара Ламина Ямала, который Андрею Лунину удалось парировать и перевести мяч на угловой. По версии каталонцев, украинец сумел поймать круглого уже за линией ворот.

Еще один спорный момент игры – назначенный пенальти после падения Лукаса Васкеса, которому каталонцы приписывают преднамеренное ныряние. О скандальном Эль-Класико и роли в нем Андрея Лунина смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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