"Так какой настоящий Лунин?": испанские СМИ озадачены матчем украинца с Барселоной – встречали как звезду
"Футбол 24" разобрал самый ожидаемый поединок сезона в Ла Лиге и проанализировал игру кипера Реала Андрея Лунина. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.
После проигранной Реалу дуэли (2:3) каталонская Барселона пригрозила, что будет требовать переигровки матча на Сантьяго Бернабеу в рамках 32-го тура Ла Лиги. Президента каталонцев Жоана Лапорту возмутило решение бригады арбитров не засчитывать гол после удара Ламина Ямала, который Андрею Лунину удалось парировать и перевести мяч на угловой. По версии каталонцев, украинец сумел поймать круглого уже за линией ворот.
Еще один спорный момент игры – назначенный пенальти после падения Лукаса Васкеса, которому каталонцы приписывают преднамеренное ныряние. О скандальном Эль-Класико и роли в нем Андрея Лунина смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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