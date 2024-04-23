Как сообщалось ранее, бельгийский голкипер Реала Тибо Куртуа уже оправился от травмы и начал работу в основной группе "сливочных". 31-летний вратарь не спешит форсировать свой камбэк, опасаясь рецидива и хочет быть готовым на все 100%.

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"Лунин хорошо справляется, поэтому нет никакой срочности", – цитирует заявление Куртуа Madrid Xtra.

Напомним, в середине марта бельгиец перенес операцию на колене из-за разрыва внутреннего мениска. Новая травма случилась с игроком лишь через 2 недели после того, как он вернулся в общую группу после разрыва крестообразной связки.

Чтобы заменить Тибо, Реал летом арендовал Кепу Аррисабалагу, но тот полностью проиграл конкуренцию Андрею Лунину.

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