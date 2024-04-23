"Да, я слышал, что болельщики пели песню о Забарном. Я не сильно понял, что они пели, но я знаю, что там что-то про Илью. Я думаю, что это хорошо, особенно для него.

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Он пришел сюда 18 месяцев назад, и, конечно, у него был период адаптации. Прошлый сезон не был легким для него, в том числе из-за травмы. Из-за травмы он сыграл не так много, как хотел бы.

Но я думаю, что этот сезон очень хороший для него. Он чувствует уверенность, проявляет лидерские качества, больше разговаривает. Он идеально владеет английским и может коммуницировать с партнерами. Он должен продолжать, потому что ему до сих пор есть куда расти. Учитывая его возраст и уровень, все очень хорошо", – сказал Ираола на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в текущем сезоне Илья сыграл за "вишен" в 38 поединках, в которых забил 1 мяч. Его контракт с англичанами действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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So much love for Zaba ️ pic.twitter.com/FWRNC1H3aR — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) April 23, 2024