Украинец перебрался в Мадрид летом 2018 года, но только в этом сезоне стал важным игроком команды. Следует понимать, что свой шанс Лунин получил благодаря травмам Тибо Куртуа. Ожидается, что в следующем сезоне бельгиец снова будет основным.

Куртуа не оставил без внимания возможный новый контракт с Реалом для Лунина

Контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2025 года. Клуб хочет продлить сотрудничество, но Андрей сомневается. Журналист Эдоардо Инда в эфире El Chiringuito заявил, что украинец не уверен, что остаться в Реале будет лучшим решением для развития его карьеры.

Следует понимать, что недавно Лунин начал сотрудничество с Жорже Мендешем. Влиятельный агент уже получил три предложения по 25-летнему голкиперу. Речь идет о ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Баварии. Эти клубы заинтересованы в подписании Андрея – этим летом или через год, когда он станет свободным агентом.

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