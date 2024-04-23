Бывшие чемпионы Италии давно следят за украинцем. Прошлой зимой они делали Шахтеру предложение о трансфере, но не смогли удовлетворить запросы "горняков". Наполи давал 40 млн, а дончане хотели 50.

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По информации GdS, Судаков остается главной трансферной целью Наполи. Аурелио Де Ларентис считает, что Георгий идеально заменил бы Зелински, который сбегает в Интер. Кроме того, партенопейцы летом перестроят середину поля. Останутся только Ангисса и Лоботка. Также из аренды вернутся Форолуншо и Гаэтано.

Судаков в видении Наполи мог бы стать ключевой фигурой проекта. Однако с Шахтером будет трудно договориться. Недавно Сергей Палкин заявил, что этим летом придется платить больше, чем прошлой зимой. Поэтому итальянцы уже присмотрели альтернативу. Речь идет о Джованни Ло Чельсо, который имеет контракт с Тоттенхэмом до лета 2025 года.

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