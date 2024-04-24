Мудрику повезло с отсутствием конкурента, а позиции Зинченко в Арсенале тревожат

Поединок имел важнейшее значение для обеих команд. Арсенал лидировал в турнирной таблице АПЛ, однако опережал Манчестер Сити всего на один зачетный балл – Ливерпуль же уступал "пушкарям" только по разнице голов. Осечка при таких условиях была недопустимой.

Челси же в случае победы догонит по очкам МЮ и Ньюкасл. Таким образом, на место в зоне ЛЕ будут претендовать сразу три команды с равным количеством очков (по 50). Выполнять эту задачу приходилось без Палмера – Коул приболел, что позволило выпустить Мудрика в стартовом составе!

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А вот Зинченко остался в запасе. Позицию левого фулбека закрыл Томиясу, что изрядно тревожит. Александр не попал в основу в третьем матче подряд, причем в двух предыдущих он так и не вышел. Возможно, Микель Артета хотел перестраховаться из-за наличия в Челси сильного вингера (Мадуэке), хотя против Сане в домашке с Баварией украинец выглядел здорово.

Мудрик провалился

После первого тайма англоязычный твиттер пылал. Фаны Челси называли Мудрика тупым, говорили об одном из худших подписаний в истории и даже вспоминали Марко Марина – мол, немец играл лучше. Кто помнит, тот поймет боль от таких сравнений.

Bleacher Report же не забыл напомнить о 10 голах Троссара с момента появления Мудрика в Англии. Леандро приходил в Арсенал вместо Михаила и стоил вдвое меньше, а забил вдвое больше.

Главной проблемой украинца в поединке с Арсеналом стала работа без мяча. Нельзя сказать, что украинец не старался, однако ему категорически не хватало обученности и пространственного понимания. Михаил не накрывал линий передач, открывал дыры в прессинге, не успевал перехватывать мячи и вообще позволял пасоваться рядом со своей персоной. Взаимодействие с Кукурельей на фланге тоже было плохим.

Завтра, 24 апреля, конкурент Арсенала – Ливерпуль – сыграет с Эвертоном. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: "красные" победят "ирисок" Победа подопечных Юргена Клоппа оценена коэффициентом 1,46, а на успех Виталия Миколенко дают 6,74. Ничья – 5,13. Матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше (2,5) букмекер GGBET предлагает поставить за 1,48, а на соответствующий тотал меньше – за 2,74.

До перерыва эти проблемы не приводили к моментам прямо, однако во втором тайме за ошибки наказывали жестче. Недоигровка и провалы Михаила завершались чрезвычайно острыми контратаками. К сожалению, наш земляк не смог собраться.

В атаке тоже все было плохо. У Мудрика почти не было нормальных открытий. За весь матч вспоминается только один рывок в глубину, однако Джексон подвел с передачей – во всех остальных случаях Миша находился в плохих позициях. И он не улучшал их по ходу эпизодов (скорее наоборот).

Ложкой меда можно было бы назвать действия с мячом. Получив его, Михаил действовал грамотно и быстро – причем быстро в плане мысли. Вингер хорошо видел поле и раздавал правильные пасы, однако под непосредственное обострение не пошла ни одна из них. Да и нехватка была значительной – зато не было привычных рывков на дриблинге и прочей магии за 100 миллионов.

В конце концов, Мудрика заменили на 65-й минуте. Вместо украинца вышел Стерлинг. В небольшое оправдание земляку скажем, что партнеры Миши провели не менее слабую игру – за исключением Джексона, у которого были моменты и не было реализации.

Арсенал шокировал Челси давлением, но столкнулся со старыми проблемами

Вы и так знаете счет. Арсенал победил со счетом 5:0. Причиной такого успеха, прежде всего, стал чрезвычайно агрессивный высокий прессинг и контрпрессинг – команда 15 раз вернула владения, выдав клубный рекорд за все время работы с Микелем Артетой в АПЛ. Челси уже на 20-х минутах потерял контроль над игрой, застывая на месте в собственной штрафной и позволяя пробивать оттуда по 3 раза за несколько секунд.

Причем за центральный круг выдвигались даже центрбеки Арсенала, а фулбеки атаковали своих визави прямо на чужой трети. И это был второй фактор успеха – северные лондонцы рвали уязвимые фланги Челси. Кукурелья был на растерзании из-за наличия Мудрика, а на противоположном фланге вышел 20-летний Гилкрист. Против последнего особенно эффективно выдвигался Томиясу, который провел блестящий матч (и это очень плохо для Зинченко).

Такой стиль был рискованным. В теории, Челси мог наказывать на контрвыпадах. Один из них завершился прорывом Джексона – Габриэл проиграл ему единоборство на фланге и не успел Николасом, а тот вошел в штрафную и бахнул в ближний угол. Несмотря на рикошет, Райя спас.

Был также контрвыпад с дальним ударом Энцо мимо левой стойки, а также угловой со сбросом Дисаси вдоль линии вратарской. Чудом она завершилась замыканием. Впрочем, это были последние моменты Челси во встрече – в целом же Арсенал доминировал, ничего не позволяя гостям.

Правда, поддерживать столь высокий темп на протяжении всего матча было нереально. После 30-й минуты интенсивность давления упала, да и после перерыва северные лондонцы были не столь агрессивными. Впрочем, это нормально. Ненормальным было расточительство хозяев в первом тайме, хотя счет удалось открыть уже на 4-й минуте.

Героем стал Троссар, который открылся под проникающий пас от Райса и с левого края штрафной пробил под ближнюю. 1:0 После этого подопечные Микеля Артеты нанесли еще 12 ударов, установив клубный рекорд – Арсенал в первых таймах против Челси в АПЛ никогда не пробивал по воротам настолько часто. До перерыва команда наиграла на 1,33 ожидаемых гола, однако на практике было создано 5-6 голевых моментов.

Детальный обзор этих эпизодов писать долго и нудно. Лучше посмотреть в повторе. Важно другое – Арсенал снова не смог конвертировать безумное игровое преимущество хотя бы в два гола, завершив первый тайм со счетом 1:0. Такое расточительство делает ультра-прессинг "канониров" слишком рискованной забавой, за которую полумертвый Челси должен был наказывать неоднократно.

Второй тайм – развал Челси

Арсенал решил свою проблему в первой половине второго тайма. Моменты начали возникать сразу же после перерыва. Так, на 49-й минуте Райс накрыл Геллехера и обыгрался с Эдегором, мощно пробив с правого края штрафной – Петрович парировал. Еще через две минуты Эдегор выполнил фантастический проникающий пас, после которого Хаверц стрелял с угла вратарской – Петрович выручил и здесь.

А затем началось. Опять же – описывать четыре забитых гола будет очень долго, поэтому лучше посмотреть обзор. Важно, что во втором тайме по дублю оформили Уайт и Хаверц, причем Бен оформил шедевр – он будто бы делал скидку вдоль ворот в касание, но мяч полетел в дальнюю девятку.

Защитник после матча не признался, хотел ли он забить именно так. Очевидно, что это был случайный шедевр. Впрочем, стоит не забывать и о Эдегоре – Мартин выполнил 8 передач под удар с игры (то есть, не со стандартов) в матче АПЛ. Последний раз столько же key passes за игру за Арсенал выдавал Озил в 2017 году.

Зинченко тоже пожаловал на праздник

На последние 25 минут Микель Артета выпустил четырех свежих футболистов, среди которых оказался и Зинченко. Александр выдал привычный мав работы – 14 точных передач из 15-ти, среди которых 1 пас с продвижением и 1 пас под удар. Его украинец выполнил аж на 7-й компенсированной, выдержав паузу и затем запустив в проход Мартинелли. К сожалению, Габи не смог переиграть Петровича.

Запомниться сильнее на фоне демотивированного Челси было непросто. Важно, что Саша доказал свою важность для игры на контроль и продвижение мяча – Томиясу же при похожей статистике все же является игроком другого профайла. Японец лучше проявлял себя в прессинге и кроссинге, но с тонкой работой у украинца все значительно лучше.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "пушкарей" со счетом 5:0. Это – самая крупная победа Арсенала над Челси за всю историю АПЛ. Кроме того, после перерыва лондонцы нанесли 14 ударов, что тоже стало клубным рекордом для одного тайма.

Арсенал оторвался от Ливерпуля на три очка, а от Манчестер Сити – на все четыре. Правда, "горожане" свой матч в туре не сыграли, а кроме того подопечные Пепа Гвардиолы имеют игру в запасе.

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