Два игрока АПЛ арестованы – их обвиняют в изнасиловании и подстрекательстве
Двое 19-летних игроков, представляющих один клуб, получили обвинения в антисоциальном поведении.
Два футболиста, которые представляют один и тот же клуб АПЛ, были арестованы на прошедших выходных после обвинений в изнасиловании. Как информирует The Sun, один из них – 19-летний игрок – был обвинён в пособничестве и подстрекательстве к изнасилованию. Он был допрошен детективами после того, как провёл ночь в камере.
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Другой игрок, которому тоже 19 лет, был арестован на следующий день, а позже был допрошен сотрудниками полиции по подозрению в изнасиловании. Сообщается, что оба игрока были освобождены под залог до проведения дальнейшего расследования.
Предполагаемое изнасилование произошло в пятницу вечером. Спустя несколько часов после инцидента жертва связалась с полицией и подала официальную жалобу.
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