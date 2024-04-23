Для обслуживания 51 матча чемпионата Европы Комитет арбитров УЕФА выбрал 18 судейских бригад. Почти все они представляют континент. В рамках сотрудничества с КОНМЕБОЛ судить Евро-2024 пригласили аргентинца Факундо Тельо с двумя своими ассистентами, сообщает пресс-служба УЕФА.

Украина официально получила трансляторов Евро-2024

Заметим, что Украина будет представлена на предстоящем турнире не только как участница. Два наших арбитра также будут работать на матчах. Николай Балакин и Александр Беркут смогут выполнять роль четвертого рефери или быть запасным ассистентом.

Напомним, чемпионат Европы этим летом продлится с 14 июня по 14 июля. Турнир принимает Германия, матчи будут играть на десяти стадионах в десяти городах этой страны. Финал состоится на Олимпиаштадионе в Берлине.