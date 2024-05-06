"Мы привезли домой важную ничью": главный тренер Ювентуса – о матче с Ромой
Тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с Ромой в матче 35-го тура Серии А (1:1).
"Мы привезли домой важную ничью. В конце мы допустили два легких удара за одну минуту, но Щенсны отлично себя проявил. Мы рисковали проиграть матч, который не смогли выиграть. У нас были шансы, потом в последние две минуты было странное владение мячом.
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Теперь мы думаем о воскресном матче. Затем будет финал Кубка Италии. На будущее клуб будет оценивать состав. Сейчас мы близки к Лиге чемпионов и нас ждет прекрасный финал Кубка", – цитирует Аллегри La Gazzetta dello Sport.
Важно отметить, что это уже четвертая ничья подряд для команды Массимилиано Аллегри. Сейчас Ювентус находится на третьем месте в Серии А и сохраняет шестиочковый отрыв от Ромы, которая находится на пятом.
К слову, следующий матч Ювентус проведет 12 мая на своем поле против Салернитаны.
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