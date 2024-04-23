УЕФА прислушался к большинству главных тренеров, которые просили увеличить заявку с 23 игроков до 26. Такое уже было на прошлом Евро, тогда причиной решения стала пандемия. Теперь все сводится к напряженному графику и большому количеству травм.

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По информации Sky Sports, Комитет по соревнованиям проголосовал за это решение еще в понедельник. До конца этой недели постановление должен ратифицировать Исполком УЕФА, однако это действие будет чисто формальным утверждением. Решение уже фактически принято.

Интересно, что всего несколько дней назад главный тренер сборной Украины Сергей Ребров говорил, что рассчитывает на то, чтобы в заявку команды на Евро-2024 можно будет включить 26 исполнителей.

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Напомним, чемпионат Европы этим летом продлится с 14 июня по 14 июля. Турнир принимает Германия, матчи будут играть на десяти стадионах в десяти городах этой страны. Финал состоится на Олимпиаштадионе в Берлине.