Сегодня (6 мая) состоялась официальная презентация нового домашнего комплекта мюнхенцев.

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Поставщиком экипировки для Баварии неизменно остается Adidas. В нынешнем провальном сезоне дизайнеры одели Кейна и компанию в бело-красные цвета, но следующая форма будет значительно "мрачнее". Она полностью выполнена в глубоком красном цвете, который разбавляют черные надписи спонсоров и эмблема.

Напомним, Бавария пытается найти и нового тренера, который заменит Томаса Тухеля. Процесс идет тяжело – Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник уже отказались принимать "ротен".

???³ Für die ???????ä?, ??????? und die ???????? des Spiels. Auf geht’s Ihr ROTEN!



Unser neues Home-Trikot ist da: https://t.co/nC1cbomoid

#MiaSanMia #FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2024

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