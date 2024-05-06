Бавария представила "мрачную" форму на следующий сезон – фото и видео
Бавария показала, какую экипировку будет носить в кампании 2024/25.
Сегодня (6 мая) состоялась официальная презентация нового домашнего комплекта мюнхенцев.
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Поставщиком экипировки для Баварии неизменно остается Adidas. В нынешнем провальном сезоне дизайнеры одели Кейна и компанию в бело-красные цвета, но следующая форма будет значительно "мрачнее". Она полностью выполнена в глубоком красном цвете, который разбавляют черные надписи спонсоров и эмблема.
Напомним, Бавария пытается найти и нового тренера, который заменит Томаса Тухеля. Процесс идет тяжело – Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник уже отказались принимать "ротен".
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