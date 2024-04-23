Детище Жерара Пике состоит из медийных команд, которых постоянно усиливают звезды и легенды футбола. Теперь в Kings League появится украинская команда.

Шахтер и другие украинские клубы приложились к созданию уникальной команды

Команду анонсировали известный блогер Лебига и президент УАФ Андрей Шевченко. Украинцы будут выступать под названием UA Steel (сталь – прим.). Больше деталей пока не сообщалось.

Стоит заметить, что Шевченко уже имеет опыт выступлений в лиге Пике. Летом 2023 года легенду Милана в свой состав приглашал один из аутсайдеров чемпионата. Подробно о том матче можете прочитать по ссылке ниже.

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