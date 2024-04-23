Украинская команда примет участие в лиге Пике – известный блогер позвал на помощь Шевченко
В новом сезоне выставочного чемпионата Kings League Infojob будет представлена Украина.
Детище Жерара Пике состоит из медийных команд, которых постоянно усиливают звезды и легенды футбола. Теперь в Kings League появится украинская команда.
Шахтер и другие украинские клубы приложились к созданию уникальной команды
Команду анонсировали известный блогер Лебига и президент УАФ Андрей Шевченко. Украинцы будут выступать под названием UA Steel (сталь – прим.). Больше деталей пока не сообщалось.
Стоит заметить, что Шевченко уже имеет опыт выступлений в лиге Пике. Летом 2023 года легенду Милана в свой состав приглашал один из аутсайдеров чемпионата. Подробно о том матче можете прочитать по ссылке ниже.
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