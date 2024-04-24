В гостевом матче 33 тура Ла Лиги с Реалом Сосьедад Анчелотти намерен предоставить игровую практику футболистам, которые чаще остаются в запасе, чем играют. Как информирует AS, это скажется и на Андрее Лунине – он уступит место в стартовом составе своему конкуренту Кепе Аррисабалаге.

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Сообщается, что итальянский тренер оценил безупречное профессиональное отношение Кепы, несмотря на то, что он потерял место в стартовом составе и, вероятно, вернётся летом обратно в Челси. Аррисабалага сыграл ключевую роль в серии пенальти против Манчестер Сити, когда дал несколько советов Лунину. Таким образом, Анчелотти хочет поощрить Кепу и позволить ему проявить себя в матче на Аноэте.

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