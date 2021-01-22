Украина

Динамо било Шахтер Григорчука: Цыганков и 3 легионера дают позитив, дебют 19-летнего украинца, гол бразильца.

Карлос Де Пена имел предложение от клуба первой десятки АПЛ – Суркис уговорил хавбека остаться в Динамо

Донецкий Шахтер в дебютном матче на зимних сборах вырвал ничью против Леха – лидеры и чемпион мира возвращаются, шанс молодым, Соломон с заявкой на большее.

Минай объявил о подписании нигерийского великана с опытом выступлений в Европе и воспитанником Динамо.

Мир

Бернли одержал сенсационную победу на Энфилде – Ливерпуль оборвал 68-матчевую беспроигрышную серию в родных стенах.

Барселона с большими проблемами пробилась в 1/8 финала Кубка Испании – каталонцы не забили два пенальти.

Лацио выиграл непростой матч против Пармы и стал соперником Малиновского в четвертьфинале Кубка Италии.

Украинцы за рубежом

Роман Яремчук отсидел дисквалификацию и феерично сыграл против Генка. Украинец заработал красную для соперника, а сам забил юбилейный гол.

"Інволюція Маліновського до невпізнаваності". Італійська преса вбиває українця оцінками і шокована дивною п'ятою.

Кошмар та катастрофа. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро.