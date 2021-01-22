Кубок Испании, 1/16 финала

Корнелья – Барселона – 0:2

Голы: Дембеле, 92, Брейтвейт, 120+1

Незабитые пенальти: Пьянич, 39, Дембеле, 80

Барселона лишь несколько дней назад проиграла в финале Суперкубка и начинала свой путь в Кубке Испании против команды из третьего дивизиона. Однако недооценивать Корнелью никак нельзя. На предыдущей стадии турнира она сенсационно прибила мадридский Атлетико.

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Рональд Куман прогнозируемо прибег к ротации, дав возможность проявить себя ряду молодых футболистов. В то же время на поле появились Гризманн, Лангле и Пьянич. Барса привычно владела инициативой и уже на 15-й минуте могла претендовать на пенальти. Мяч попал в руку защитнику хозяев, но арбитр эпизод проигнорировал, а система VAR на отчетном матче не работала.

Вскоре сама Корнелья требовала назначить 11-метровый. Рефери зафиксировал нарушение в нападении. Классный момент создали "сине-гранатовые" на 32-й минуте. Пьянич подал с углового, а Тринкау стрелял в касание с линии штрафной. Удар не без проблем заблокировали. Лучший шанс открыть счет был у все того же Пьянича. Араухо заработал пенальти, но босниец не сумел переиграть голкипера.

Сразу после перерыва Куман бросил в бой еще одну звезду – Усмана Дембеле. Сказать, что это что-то кардинально изменило, нельзя. Барсе не удавалось "закрыть" соперника на его половине поля. Более того, Корнелья сама высоко прессинговала более статусного оппонента. Возможно, причиной был искусственный газон, но кое-когда хозяева выглядели даже острее.

На 79-й минуте Барселона получила право еще раз исполнить пенальти. Постарался Лангле, которому нанесли удар в голову. На этот раз к мячу подошел Дембеле. Француз пробил по центру, а Хуан Рамирес не стал гадать, остался на позиции и вновь спас свою команду. Впервые за всю историю, когда вратарь отразил два пенальти за один матч против Барселоны.

Решить все в основное время мог Бускетс, но после его удара с линии штрафной кипер хозяев перевел мяч в перекладину. Однако до овертайма дело все-таки дошло. И уже в его начале "сине-гранатовые" забили. Дембеле выстрелил из-за пределов штрафной, и мяч от рук Хуана Рамиреса залетел в сетку.

Корнелья отчаянно пыталась спастись, но стоит признать, что Барса была ближе ко второму забитому. К тому же последние минуты хозяева проводили в меньшинстве. Эстеллес сфолил на Араухо и увидел перед собой вторую желтую. Уже в компенсированное к овертайму время Брейтвейт поставил победную точку. 2:0 в пользу Барселоны.

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