Украинец уже на 12 минуте облегчил игру для Гента, заставив Куэсту осуществить фол последней надежды (правда, команда уже уступала со счетом 1:0).

Яремчук заработал пенальти, но проиграл битву экс-форвардов Динамо – судьбу встречи решил бывший игрок Карпат

А перед самым перерывом Яремчук сравнял счет, головой замкнув подачу Кумса с правого фланга. Этот гол стал 50-м для украинского нападающего в составе Гента.

К слову, этот гол стал уже десятым для Романа в бельгийской первенства в этом сезоне. В общем, Яремчук провел 24 поединка в сезоне 2020/21, записав в свой актив 12 голов и 4 ассиста.

Кошмар та катастрофа. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро

? | Carlos Cuesta pakt z’n derde rode kaart van het seizoen na het neerhalen van Yaremchuk! ?#GNKGNT pic.twitter.com/tCqo4sEXMb — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 21, 2021