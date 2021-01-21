Минай успел оформить второй переход за один день.

Очередным новичком клуба стал форвард Угечукву Огбонная, сообщает официальный сайт закарпатцев.

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Высоченный (192 см) нигериец воспитывался в академии именитого земляка Эммануэля Эменике, а летом 2018-го переехал в Европу. Нападающий принадлежал австрийскому ЛАСКу, но его постоянно отдавали в аренду – Хорн, Сесвете, Юргорден. Закрепиться в Риде также не удалось, поэтому зимой Огбонная получил статус свободного агента.

Добавим, что сегодня (21 января) Минай также подписал хавбека Александра Петрусенко.

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