Після двох невиразних матчів протягом минулого тижня Маліновський зберіг місце в стартовому складі Аталанти. Українець повернувся на правий півфланг, звідки йому зручно пробивати лівою. Щоправда, з ударами по воротах Удінезе не склалося – три загалом, жодного в площину.

Руслан традиційно відтягувався в глибину, допоміг розігнати пару перспективних атак, але біля чужих володінь страждав від щільної опіки. Проти нього грамотно діяв лівий центрбек господарів Самір, який виграв вчора майже всю боротьбу. У Саміра ще й була підстраховка в особі Боніфаці, тому Маліновський не мав ні часу на прийняття рішень, ні простору для виходу на удар.

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Наш хавбек непогано підігрував партнерам, віддавши 6 ключових передач (дві з кутового). Найцікавішими були паси під удар Толої. Наприкінці першого тайму вони розіграли класну комбінацію, коли українець в дотик прокинув м'яч у штрафний майданчик (удар Толої парирував голкіпер).

Маліновському не відмовиш у бажанні загострювати – 63% передач на полі Удінезе він віддав вперед, дуже високий показник для гравця атаки. Хороші цифри конвертувалися у відмінні оцінки статистичних порталів. WhoScored виділив Маліновського найкращим серед гравців Аталанти на рівні з Пессіною – 7.2. FotMob також – 7.7. SofaScore взагалі назвав його MVP матчу – 7.8.

Італійські журналісти дивилися не на сухі цифри, а на контекст, тому оцінили Руслана значно гірше. Деякі видання були аж надто суворими, називаючи його найгіршим гравцем команди. Такого знищення українець не заслужив. Медійників найбільше вразив епізод на 60-й хвилині, коли Маліновський міг розстрілювати голкіпера, але зіпсував шанс поганим пасом п'ятою.

"Добре рухався в порівнянні з попередніми матчами, брав на себе ініціативу та завдавав дальніх пострілів. Але припустився помилки, яка дорого коштувала, коли замість удару почав придумувати непотрібний пас п'ятою", – резюмує гру українця Tuttomercatoweb, даючи 5.5 бала.

І редакція Calcio Atalanta (оцінка 5), і відвідувачі профільного порталу (оцінка 4.5) визначили Руслана абсолютно найгіршим. "Маліновський не попадав у такт. Намагався прискорити гру Аталанти, але бажання було значно більше, ніж ефективності", – пишуть автори сайту.

Провідне італійське видання La Gazzetta dello Sport теж ставить п'ятірку: "Активно, але багато браку. Що це була за п'ятка, коли можна було забити лівою з пари метрів?" Авторитетний Eurosport проявляє лояльність – 6 балів і м'який коментар: "Його гра між лініями створювала проблеми обороні Удінезе, але перед воротами Маліновський губився".

Місцеві видання стріляють в українця зі всіх гармат. Редактори Bergamo Sport в заголовок винесли "інволюцію Маліновського", а в тексті написали, що Руслан змінився до невпізнаваності, і поставили низькі 5 балів.

У Bergamo News солідарні з колегами – Маліна отримав найгірший бал (5), адже "не міг знайти хороший момент для удару і не вплинув на хід матчу". Авдиторія Eco di Bergamo голосуванням вивела нашому хавбеку другу найгіршу оцінку після Голліні (5.3).

"Маліновський відразу ж отримав у суперники Саміра, який приклеївся до нього магнітом. Чудово подавав кутові, але його ударам бракувало влучності, а самому Руслану – темпу. Мав можливість забити, але замість завершення сильною лівою віддав поганий пас. Навіщо?" – запитує Calciomercato.

"Не допомагав команді відбивати контратаки. Намагався обігрувати опонентів, але ті його зупиняли. Дуже багато втрат в останній третині. Один з найгірших на полі", – підписує вирок Маліновському Fantapazz, додаючи низькі 5 балів.

Fantamagazine зазначає, що українець "був нестабільним і припускався багатьох помилок в ключових епізодах через відсутність різкості". Оцінка 5.5 – середня. Як і від Calcio Dangolo, де змилувалися: "Зі всіх сил намагався щось створити, але майже всі його спроби присікав Самір. У порівнянні з партнерами виглядав креативним, однак далеко не завжди вдавалося загострити".

У суботу Аталанта проекзаменує лідера Серії А – у Маліновського зустріч з Міланом. Сподіваємося, Джан П'єро Гасперіні збереже віру в українця та дасть йому ігровий час на Сан-Сіро. Шанси є, адже росіянин Міранчук наразі не виглядає сильнішим за Руслана.

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