Лацио на последних минутах вырвал у Пармы путевку в четвертьфинал Кубка Италии, где на "орлов" ожидает Малиновский и Ко
Лацио принимал Парму в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Читайте отчет поединка на Футбол 24.
Кубок Италии, 1/8 финала
Лацио – Парма – 2:1
Голы: Пароло, 23 Коломби, 90 (аг.) – Валентин, 83
Ювентус – Наполи – 2:0 – видео голов и обзор матча
Хозяева прогнозируемо выглядели активнее и закономерно открыли счет еще в первом тайме, отличился ветеран Лацио Пароло.
После перерыва "орлы" сбавили темп, за что поплатились на 83-й минуте – гости выровняли положение. Но дотянуть до овертайма Парме не удалось, незадолго до финального свистка римляне дожали соперника.
В 1/4 финала Кубка Италии зрителей ожидает поединок Аталанта – Лацио, который состоится уже 27 января.
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