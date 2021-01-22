Лацио принимал Парму в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Читайте отчет поединка на Футбол 24.

Кубок Италии, 1/8 финала

Лацио – Парма – 2:1

Голы: Пароло, 23 Коломби, 90 (аг.) – Валентин, 83

Ювентус – Наполи – 2:0 – видео голов и обзор матча

Хозяева прогнозируемо выглядели активнее и закономерно открыли счет еще в первом тайме, отличился ветеран Лацио Пароло.

После перерыва "орлы" сбавили темп, за что поплатились на 83-й минуте – гости выровняли положение. Но дотянуть до овертайма Парме не удалось, незадолго до финального свистка римляне дожали соперника.

В 1/4 финала Кубка Италии зрителей ожидает поединок Аталанта – Лацио, который состоится уже 27 января.

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