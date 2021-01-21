Минай усилился воспитанником Динамо
12:06 - Читати українською
Минай продолжает работу на зимнем трансферном рынке.
Новичок УПЛ на своем официальном сайте объявил о подписании хавбека Александра Петрусенко.
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Никакие подробности трансфера и личного контракта не уточняются. С 2016 по 2019 годы полузащитник воспитывался в структуре Динамо, однако пробиться в первую команду киевлян не смог. После этого выступал за Горняк-Спорт – 31 матч и два ассиста.
Основная позиция 22-летнего Петрусенко – опорный полузащитник, однако он может сыграть и в защите, и центрального полузащитника.
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