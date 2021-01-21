Товарищеский матч 21 января 2021

Динамо – Шахтер Солигорск – 2:0

Голы: Клейтон, 51, Цыганков, 79

Динамо: Нещерет (Бущан, 46) – Караваев (Кендзера, 46), Сирота (Шабанов, 40), Попов (Забарный, 46), Миколенко (Сидклей, 46) – Андриевский (Миколенко, 76), Шепелев (Буяльский, 46) – Родригес (Цыганков, 46 (Ванат, 86)), Леднев (Дуэлунд, 46), Де Пена (Клейтон, 46) – Беседин (Супряга, 46)

После спарринга, в котором Динамо нанесло 0 ударов в створ ворот лидера чемпионата Польши, а все его моменты потянули на менее чем 1 ожидаемый гол, хотелось увидеть прогресс. Не в результате, так в качестве игры или эпизодов. Разговоры о разной стадии подготовки теперь не могли служить отмазкой – команда Романа Григорчука отправилась в ОАЭ еще позже киевлян. Действующие чемпионы Беларуси 2020 лишь в марте восстановят официальные выступления, так что здесь уже преимущество должно было перейти на сторону подопечных Луческу.

Динамо – Шахтер Солигорск: составы и онлайн-трансляция матча против команды Григорчука (видео)

С инициативой киевлян, финтами Жерсона и без ударов прошли стартовые 10 минут. Атаки Шахтера были пореже, но и поострее. Дебелко едва не выбежал один на один с голкипером Динамо – Нещерет вовремя вышел далеко в поле. Шепелев сфолил в метрах 30 от своих ворот. Опасный удар со стандарта лишь немного мимо цели. Сирота классным пасом из глубины запустил мотор атаки. Жерсон поборолся, Беседин заработал на себе перспективный штрафной. Де Пена не позволил пробить Ледневу, но дал выше ворот. Затем Карлос снова решил пробить. Издалека и без остроты. В похожем отчаянном духе стрелял Беседин – заблокировали.

Миколенко своевременно отдал под классный рывок Жерсону, который часто смещается на левый фланг. Родригес мгновенно сориентировался и отдал в центр – удар Андриевского на 28 минуте стал первым в 2021 году, который нашел путь к воротам. Голкипер Шахтера не без проблем парировал. Шепелев остро забрасывал на Беседина, Артем принял и пробил во вратаря. Одна проблема – офсайд у форварда киевлян. Попов завелся на ровном месте. И это в спарринге после простого фола соперника! Сирота получил травму на 40 минуте. Жаль, добротное впечатление произвел Александр – хладнокровно в защите, с хорошим первым пасом. Шабанов вышел досрочно, ведь большинство замен Луческу проводит в перерыве.

Клейтон, который не сыграл еще ни одного официального матча, замкнул скидку Кендзеры после подачи углового от Цыганкова. Неожиданный автор первого гола киевлян в новом году. Прошла атака через центр у команды Григорчука. Провалом защитников Динамо не воспользовался Подстрелов. Буяльский, Супряга и Клейтон разыграли быструю трехходовку. Виталий пробил в защитника из пределов штрафной. Клейтону досталось сзади по ногам, желтая сопернику. Немного пострадал бразилец, но побежал дальше в атаку.

Супряга неплохо отрывается из глубины и дает направление атакам передачами. Разогнал Владислав еще одно наступление, Цыганков подхватил и отдал под удар Дуэлунду - Черник потянул из нижнего угла. Вот это уже было красиво! Тем временем экс-хавбек киевского клуба Никита Корзун вышел на замену на 66 минуте. Прессинг Супряги, подбор Кендзеры, острый пас Дуэлунда за спины. Андриевский ошибся в простой ситуации, загубив элегантную атаку. Значительно лучше, быстрее ходит мяч у динамовцев. Супряга эффективнее Беседина подыгрывает партнерам в касание, но так же не получает пас под удар.

Многоходовка, которую разогнал Цыганков, завершилась курьезным голом. Кендзера попал в спину Виктору, от которой снаряд залетел в верхний угол. Миколенко вышел обратно на поле, причем играть в опорной зоне. Владислав Ванат, 19-летний форвард молодежки, дебютировал за основную команду. Заменил Цыганкова, которому трижды доставалось по ногам – начал хромать Виктор. Ванат после двойной скидки Супряги пробил из-за пределов штрафной. Голкиперу пришлось выручать. Неплохой выход получился, но побольше бы времени для молодого игрока.