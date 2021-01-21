Ливерпуль не знал побед в четырёх матчах АПЛ подряд, скатившись с первой позиции в турнирной таблице на четвёртую и отпустив конкурентов на четыре-шесть очков. За этот период мерсисайдцы забили всего один гол – это катастрофа, которую необходимо было срочно исправлять. К счастью "красных", в соперники в 18-м туре выпал Бёрнли, который приехал на Энфилд в статусе семнадцатой команды чемпионата. Учитывая уровень оппонента, Юрген Клопп решил поберечь в запасе Мо Салаха и Бобби Фирмино.

Клопп нашел решение проблем Ливерпуля

Матч против одного из самых примитивных коллективов АПЛ должен был стать лёгкой прогулкой, но не тут-то было. В первом тайме хозяева владели мячом и инициативой, но большого количества моментов создать не удалось – а Бернли ещё и едва не отличился на 12-й минуте, когда Алиссон выпустил мяч из рук при выходе на границу штрафной. Барнс мог забивать в пустые ворота, однако Алиссон сам же и спас Ливерпуль, бросившись под удар Эшли.

Ливерпуль до перерыва имел три прекрасных шанса открыть счёт. Первый из них упустил Шакири, который на 21-й минуте пробил с дальней дистанции в ближнюю девятку – рядом со штангой! На 32-й мог забивать Ориджи, которому удалось выстрелить из пределов штрафной между ног Ми, однако Поуп справился. Лучший же шанс выйти вперёд подопечные Юргена Клоппа упустили на 43-й, когда Ми ошибся при выносе, подарив мяч Ориджи – Дивок вырвался один на один с Поупом и нанёс мощный удар, однако за Бёрнли сыграла перекладина.

Второй тайм Ливерпуль начал с выстрела Александера-Арнольда под ближнюю штангу, который в прекрасном прыжке парировал Поуп. Бодрое начало мерсисайдцев, однако, не развилось в качественное давление – Бёрнли довольно уверенно отбивался, не позволяя у своих ворот ничего. Встревоженный Юрген Клопп на 57-й минуте вынужден был выпускать на поле Салаха и Фирмино – и уже на 60-й Мохамед мог открыть счёт, пробив с правого края штрафной. Поуп справился.

В середине второго тайма Ливерпуль вообще был не похож на себя. "Красные" не создали ничего, кроме удара Фирмино в касание метров с 12-ти после передачи с левого фланга. Бобби не смог выкрутить стопу, направив мяч параллельно воротам. Вот и всё. Бернли создал даже больше: Барнс на 67-й стрелял из пределов штрафной в левый нижний угол, заставив Алиссона спасать (но там был офсайд), а Гудмундссон на 72-й замкнул прострел на ближнюю штангу – неточно. После этого остроты на поле не возникало, хотя Ливерпуль откровенно осадил штрафную Бернли.

Наказание за пассивность хозяев прилетело на 83-й минуте: Лоутон после розыгрыша стандарта и отскока сбросил мяч в штрафную, а Барнс, прорвавшись сквозь Фабинью, вышел один на один с Алиссоном – бразилец сбил нападающего Бёрнли! Майк Дин без колебаний назначил пенальти, а Барнс уверенно его реализовал. 0:1! 68-матчевая беспроигрышная серия Ливерпуля на Энфилде оказалась под угрозой остановки.

Юрген Клопп выпустил в атаку лишь Минамино, но его подопечные ещё и едва не пропустили второй гол – это Макнил пробил с левого угла штрафной мимо ближней девятки. Ливерпуль же на последних минутах играл без Алиссона в воротах, ведь голкипер отсиживался в чужой штрафной – впрочем, помочь атаке он не сумел. Был только удар Фирмино на 90-й минуте, когда тот пробивал в касание, но мяч остановили на линии ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Бёрнли.

Таким образом, Ливерпуль остался на четвёртой позиции, имея в активе 34 зачётных балла. Беспроигрышная серия мерсисайдцев на Энфилде остановилась на отметке в 68 матчей. Бёрнли набрал 19 зачётных баллов и поднялся на шестнадцатую строчку.

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