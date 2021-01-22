Україна

Динамо било Шахтар Григорчука: Циганков і 3 легіонери дають позитив, дебют 19-річного українця, гол бразильця.

Карлос Де Пена мав пропозицію від клубу першої десятки АПЛ – Суркіс вмовив хавбека залишитися в Динамо

Донецький Шахтар в дебютному матчі на зимових зборах вирвав нічию проти Леха – лідери та чемпіон світу повертаються, шанс молодим, Соломон із заявкою на більше

Минай оголосив про підписання нігерійського велетня з досвідом виступів у Європі та вихованцем Динамо.

Світ

Бернлі здобув сенсаційну перемогу на Енфілді – Ліверпуль обірвав 68-матчеву безпрограшну серію у рідних стінах.

Барселона з великими проблемами пробилася в 1/8 фіналу Кубка Іспанії – каталонці не забили два пенальті.

Лаціо виграв непростий матч проти Парми і став суперником Маліновського у чвертьфіналі Кубка Італії.

Українці за кордоном

Роман Яремчук відсидів дискваліфікацію і феєрично зіграв проти Гента. Українець заробив червону для суперника, а сам забив ювілейний гол.

"Інволюція Маліновського до невпізнаваності". Італійська преса вбиває українця оцінками і шокована дивною п'ятою.

Кошмар та катастрофа. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро.