Уругваец имел предложение не только из МЛС, но и из английской Премьер-лиги, утверждает Meta-ratings. Речь идет о клубе из первой десятки таблицы.

Динамо провело встречу с президентом клуба из ОАЭ – стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве

Де Пена провел разговор с Игорем Суркисом. Президент Динамо убедил 28-летнего хавбека остаться в клубе и улететь на зимние сборы в ОАЭ вместе с командой Луческу. Ожидается, что летом вопрос о будущем уругвайца появится снова.

Добавим, что Де Пена уже имел опыт выступлений в Англии – в течение 2017 года он защищал цвета Мидлсбро.

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