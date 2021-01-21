Де Пена имел предложение от клуба первой десятки АПЛ – Суркис уговорил хавбека остаться в Динамо
Полузащитник Динамо Карлос Де Пена пользуется неплохим спросом на рынке.
Уругваец имел предложение не только из МЛС, но и из английской Премьер-лиги, утверждает Meta-ratings. Речь идет о клубе из первой десятки таблицы.
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Де Пена провел разговор с Игорем Суркисом. Президент Динамо убедил 28-летнего хавбека остаться в клубе и улететь на зимние сборы в ОАЭ вместе с командой Луческу. Ожидается, что летом вопрос о будущем уругвайца появится снова.
Добавим, что Де Пена уже имел опыт выступлений в Англии – в течение 2017 года он защищал цвета Мидлсбро.
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