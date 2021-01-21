Товарищеский матч 21 января 2021

Шахтер – Лех – 1:1

Голы: Коваленко, 90+1 (п) – Мархвински, 58

Шахтер (1 тайм): Трубин – Болбат, Бондарь, Матвиенко, Сиприано – Майкон – Тете, Судаков, Патрик, Коноплянка – Мораес

Шахтер (2 тайм): Пятов – Додо, Витао (Кривцов, 75), Хочолава, Корниенко – Степаненко – Коваленко, Маркос Антонио, Соломон, Дентиньо (Мудрик, 82), Фернандо

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Для первого спарринга в турецком Белеке "горняки" выбрали уже традиционного соперника. Шахтер встретился с польским Лехом на зимних сборах третий год подряд. В 2019-м дончане разгромили соперника со счетом 3:0 благодаря голам Жуниора Мораеса, Манора Соломона и Оларенваджу Кайоде. Прошлой зимой победа тоже была за украинцами, но скромнее – единственный мяч забил Сергей Кривцов.

Первый ассистент главного тренера Шахтера Витор Северино перед стартовым свистком пообещал, что ни один игрок не сыграет более 45 минут. В стартовом составе появился Евгений Коноплянка, наконец-то восстановившийся после травмы. Также стоит отметить, что вместе с Майконом и Аланом Партик треугольник в середине поля сформировал Георгий Судаков.

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Если Шахтер только начинает свою подготовку, то Лех уже вышел на финишную прямую. Через 9 дней поляки уже играть в 15-м туре Экстраклясы. Разница в физических кондициях была заметной уже с первых минут матча. Подопечные Луиша Каштру больше держали мяч, но резкости им не хватало. Поэтому, даже сплоховав, игроки Леха успевали нивелировать свою помарку со второй попытки. Давало это дивиденды и у противоположных ворот. Сначала Исхак совсем немного не попал под дальнюю штангу, а затем Камински качнул Болбата и закручивал с угла штрафной – очень близко к цели.

Похоже, поле перед матчем полили с избытком. Мяч ходил трудновато и где-то даже за собой поднимал воду в воздух. Возможно, именно это на 19-й помешало Мораесу пробить по воротам Микки ван дер Харта. Нападающий сборной Украины самостоятельно выцарапал мяч у защитников в пределах штрафной, но момент для решающего выстрела был потерян. В свою очередь Лех не отказывался дальних ударов. Йеспер Карльстрем пробивал метров с 35-40 – Трубин ситуацию контролировал.

А вот на 25-й минуте поляки вполне могли заставить капитулировать молодого голкипера. Червински разрезным пасом вывел на удар Пацлавски, а тот снова пробил мимо. Шахтер сразу мог наказать за расточительность. Это Алан Патрик вывел на ударную позицию Тете, а тот зряче целил в дальнюю девятку, но мяч просвистел над перекладиной.

Завершение тайма было за Шахтером. Сначала Тете и Мораес оказались перед голкипером Леха, но оба находились в положении вне игры. Чуть позже о себе напомнил Коноплянка. У Евгения получился его фирменный удар после смещения в центр. Ван дер Харт не без проблем перевел мяч на угловой.

Как и ожидалось, на вторую половину игры Шахтер вышел полностью обновленным составом. Среди других отметим появление Виктора Корниенко. Чемпион мира со сборной Украины U-20 закрепился в основном составе осенью, но получил тяжелую травму в матче против Динамо. Также удивил выход на поле Додо. Накануне матча появилась информация, что бразильский защитник получил травму и сегодня не сыграет.

Кардинально рисунок игры перестановки не изменили. Шахтер больше держал мяч, а Лех – опасно контратаковал. Уже на 13-й минуте второго тайма поляки сумели открыть счет. Это Червински повторил свой трюк из первого тайма. Правый защитник Леха снова отдал разрезной пас в штрафную, а там Мархвински оказался без опеки и легко переиграл Пятова. Корниенко и Хочолава не поделили сферу опеки над Филиппом. Сразу же "горняки" могли пустить еще, но голкипер дважды сыграл на высоте.

По сравнению с первым таймом темп игры заметно снизился. Это не удивительно. Шахтер сейчас тренируется дважды в день, и футболисты находятся на "тяжелых" ногах. В свою очередь Лех, от которого и зависели скорости до перерыва, заметно устал. Поляки не делали большого количества замен, ведь сегодня предстоит провести еще один спарринг – против сербского Рада.

Дончане выглядели острее. Соломон прорвался по правому флангу и стрелял во вратарскую – голкипер прочитал. После углового Витао бил головой – выше. К тому же в этом эпизоде ​​бразилец еще и травму получил и через несколько минут уступил место на поле Кривцову.

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На последние 8 минут Луиш Каштру выпустил Михаила Мудрика, который первую половину сезона провел в Десне на правах аренды. Заметного усиления это не принесло. Наиболее активными в атаке был все тот же Соломон. Неудивительно, что именно Манор разогнал атаку, которая привела к голу. Израильтянин прострелил на линию вратарской, где сбили Фернандо – пенальти. К отметке подошел Виктор Коваленко и был точным. Шахтер еще и пытался вырвать победу, но поляки сумели отстоять ничью.