Главные новости 19 апреля: поражение Карпат, Лунин установил еще один рекорд, скандал из-за денег вышел за пределы УАФ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 19 апреля.
Украина
Первый скандал Шевченко во главе УАФ: у омбудсмена Украины требуют принять меры в отношении вице-президента.
Карпаты неожиданно уступили Ингульцу в битве претендентов на УПЛ, Прикарпатье разбило Полтаву.
Ребров посетил базу Динамо – тренер сборной Украины оценил шансы Ярмоленко поехать на Евро-2024.
УАФ вынесла официальный вердикт по скандальному удалению Зубкова в матче с Ворсклой
Мир
Победителя Кубка Нидерландов оштрафовали на 18 очков – он впервые за 35 лет вылетел из Эредивизи.
Нагельсманн официально продлил контракт со сборной Германии – впереди игра против Украины, Бавария шокирована.
Лидер Реала решил покинуть клуб – конец 13-летней эпохи 5-кратного победителя Лиги чемпионов.
Зидан в шаге от назначения в Баварию – СМИ раскрыл мотивацию француза и первые трансферные требования.
Украинцы за рубежом
Лунин стал самым популярным украинским спортсменом – голкипер Реала опередил Зинченко после перфоманса против Ман Сити.
Цыганков снова получил неутешительный вердикт от тренера Жироны – Довбик остался без страховки.