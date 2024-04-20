Украина

Первый скандал Шевченко во главе УАФ: у омбудсмена Украины требуют принять меры в отношении вице-президента.

Карпаты неожиданно уступили Ингульцу в битве претендентов на УПЛ, Прикарпатье разбило Полтаву.

Ребров посетил базу Динамо – тренер сборной Украины оценил шансы Ярмоленко поехать на Евро-2024.

УАФ вынесла официальный вердикт по скандальному удалению Зубкова в матче с Ворсклой

Мир

Победителя Кубка Нидерландов оштрафовали на 18 очков – он впервые за 35 лет вылетел из Эредивизи.

Нагельсманн официально продлил контракт со сборной Германии – впереди игра против Украины, Бавария шокирована.

Лидер Реала решил покинуть клуб – конец 13-летней эпохи 5-кратного победителя Лиги чемпионов.

Зидан в шаге от назначения в Баварию – СМИ раскрыл мотивацию француза и первые трансферные требования.

Украинцы за рубежом

Лунин стал самым популярным украинским спортсменом – голкипер Реала опередил Зинченко после перфоманса против Ман Сити.

Цыганков снова получил неутешительный вердикт от тренера Жироны – Довбик остался без страховки.